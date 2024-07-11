Солодке і смачне: рецепт найпростішого варення з абрикосів на зиму

Приготувати абрикосове варення можна різними способами, але класичний рецепт ніколи не підводить.

Related video

Варення з абрикосів зварити дуже просто: знадобляться тільки самі абрикоси і цукор. І у вас на зиму вийде кілька банок чудового варення, яке нагадає про літо. Фокус розповість, як його приготувати.

Абрикосове варення

Інгредієнти:

1 кг абрикосів;

1 кг цукру;

180 мл води.

Для початку переберіть абрикоси і покладіть у миску з холодною водою на п'ять хвилин. Потім дайте обсохнути і видаліть кісточки.

Зважте абрикоси та відміряйте потрібну кількість. Покладіть абрикоси в каструлю, засипте цукром і залиште на 12 годин, поки абрикоси не пустять сік.

Влийте до абрикосів воду, перемішайте і поставте на середній вогонь. Акуратно помішуйте дерев'яною ложкою, щоб цукор не підгорів.

Коли весь цукор розчиниться, доведіть сироп до кипіння. Трохи зменшіть вогонь і почніть знімати піну, щоб вийшов прозорий сироп.

Варіть варення при легкому кипінні, періодично помішуючи, 45-50 хв. Перевірте готовність варення: капніть краплю сиропу на блюдце, залиште на 1 хвилину, а потім повертайте блюдце в різні боки. Якщо варення готове, крапля не буде розтікатися.

Зніміть варення з вогню, прикрийте рушником і повністю остудіть. Перекладіть остигле варення в чисті, сухі банки та закрийте кришками. Зберігайте за кімнатної температури.

Читайте також:

Малина з цукром на зиму: як заготовити ягоди без варіння

Варення-желе з чорної смородини: як приготувати вітамінну бомбу

Королівський полуничний джем: як приготувати варення, яке любила королева Єлизавета