Солодке і смачне: рецепт найпростішого варення з абрикосів на зиму
Приготувати абрикосове варення можна різними способами, але класичний рецепт ніколи не підводить.
Варення з абрикосів зварити дуже просто: знадобляться тільки самі абрикоси і цукор. І у вас на зиму вийде кілька банок чудового варення, яке нагадає про літо. Фокус розповість, як його приготувати.
Абрикосове варення
Інгредієнти:
- 1 кг абрикосів;
- 1 кг цукру;
- 180 мл води.
Для початку переберіть абрикоси і покладіть у миску з холодною водою на п'ять хвилин. Потім дайте обсохнути і видаліть кісточки.
Зважте абрикоси та відміряйте потрібну кількість. Покладіть абрикоси в каструлю, засипте цукром і залиште на 12 годин, поки абрикоси не пустять сік.
Влийте до абрикосів воду, перемішайте і поставте на середній вогонь. Акуратно помішуйте дерев'яною ложкою, щоб цукор не підгорів.
Коли весь цукор розчиниться, доведіть сироп до кипіння. Трохи зменшіть вогонь і почніть знімати піну, щоб вийшов прозорий сироп.
Варіть варення при легкому кипінні, періодично помішуючи, 45-50 хв. Перевірте готовність варення: капніть краплю сиропу на блюдце, залиште на 1 хвилину, а потім повертайте блюдце в різні боки. Якщо варення готове, крапля не буде розтікатися.
Зніміть варення з вогню, прикрийте рушником і повністю остудіть. Перекладіть остигле варення в чисті, сухі банки та закрийте кришками. Зберігайте за кімнатної температури.
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