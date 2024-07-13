Огуречное варенье: рецепт оригинального и вкусного лакомства

Огуречное варенье – вкусная и оригинальная заготовка на зиму.

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Джем из огурцов готовится быстро и легко, нужны только огурцы, сахар, лимонный сок и ванильная эссенция. Конечным результатом будет сливочный джем с нежным вкусом, который идеально подходит для намазывания на тосты или хлеб вместе с тонким слоем сливочного масла и употребляется на завтрак с чашкой зеленого чая или эспрессо. Вы также можете сочетать его с сырами, свежими или выдержанными, чтобы получить вкусную закуску или аперитив для ваших гостей. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Чтобы придать огуречному варенью свежую и приятную пикантную нотку, можно приправить кусочком свежего имбиря , очищенным и натертым, или чайной ложкой молотой корицы; Альтернативно вы можете добавить несколько листьев шалфея, свежую мяту, одну или две ягоды можжевельника или щепотку перца чили.

Варенье из огурцов

Ингредиенты:

огурцы — 600 г;

сахар — 300 г;

один лимон;

ванильная эссенция — 1 ч. л.

Очистите огурцы. Удалите семена и нарежьте огурцы кубиками. Перекладываем огурцы в кастрюлю. Добавляем сахар и лимонный сок, накройте крышкой и оставьте на 3 часа.

На этом этапе поставьте кастрюлю на огонь, добавьте ваниль и готовьте, пока жидкость не испариться. Измельчите смесь блендером. Перелейте смесь в кастрюлю и варите несколько минут.

Возьмите чайную ложку варенья и вылейте его на блюдце: если оно не будет стекать, варенье готово.

Разливаем варенье по стерилизованным банкам. Закройте банки крышками, переверните их вверх дном и дождитесь полного остывания, прежде чем ставить в кладовку.

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