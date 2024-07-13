Огіркове варення: рецепт оригінальних і смачних ласощів

Огіркове варення — смачна й оригінальна заготівля на зиму.

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Джем з огірків готується швидко і легко, потрібні тільки огірки, цукор, лимонний сік і ванільна есенція. Кінцевим результатом буде вершковий джем із ніжним смаком, який ідеально підходить для намазування на тости або хліб разом із тонким шаром вершкового масла і вживається на сніданок із чашкою зеленого чаю або еспресо. Ви також можете поєднувати його з сирами, свіжими або витриманими, щоб отримати смачну закуску або аперитив для ваших гостей. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Щоб надати огірковому варенню свіжої та приємної пікантної нотки, можна приправити шматочком свіжого імбиру, очищеним і натертим, або чайною ложкою меленої кориці; Альтернативно ви можете додати кілька листочків шавлії, свіжу м'яту, одну або дві ягоди ялівцю або щіпку перцю чилі.

Варення з огірків

Інгредієнти:

огірки — 600 г;

цукор — 300 г;

один лимон;

ванільна есенція — 1 ч. л.

Очистіть огірки. Видаліть насіння і наріжте огірки кубиками. Перекладаємо огірки в каструлю. Додаємо цукор і лимонний сік, накриваємо кришкою і залишаємо на 3 години.

На цьому етапі поставте каструлю на вогонь, додайте ваніль і готуйте, поки рідина не випарується. Подрібніть суміш блендером. Перелийте суміш у каструлю і варіть кілька хвилин.

Візьміть чайну ложку варення і вилийте його на блюдце: якщо воно не стікатиме, варення готове.

Розливаємо варення по стерилізованих банках. Закрийте банки кришками, переверніть їх догори дном і дочекайтеся повного охолодження, перш ніж ставити в комору.

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