Варенье из ежевики: восхитительный рецепт всего из трех ингредиентов

Такой джем очень легко сварить и он получается насыщенного цвета и потрясающим на вкус.

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Джем из ежевики — это варенье, приготовленное всего из трех ингредиентов: свежей ежевики, сахара и лимона, без добавления пектина. Он идеально подходит для намазывания на хлеб, для вкусной закуски или завтрака , а также для начинки пирогов, тарталеток, круассанов и сладких блинов. Это варенье с нежным и приятным кисловатым вкусом, поэтому оно также подходит для сопровождения полузрелых сыров в качестве закуски или аперитива. Рецептом поделились на сайте Сookist.

Джем из ежевики

Ингредиенты:

ежевика – 1 кг;

сахарная пудра – 300 г;

один лимон.

Хорошо промойте ежевику. Слейте воду и осторожно ягоды. Переложите их в кастрюлю с толстым дном и добавьте сахар. Также добавьте тонко срезанную цедру лимона. Варите ягоды на медленном огне, периодически помешивая.

Уже через первые 15-20 минут консистенция плодов изменится, они станут студенистыми и кремообразными.

Продолжайте варить до тех пор, пока, вылив чайную ложку варенья на холодное блюдце, оно не останется растечеться. Затем удалите цедру лимона.

Варенье из ежевики готово; Если вы хотите удалить семена ежевики или сделать джем более гладким, вы можете измельчить ягоды погружным блендером, или пропустить через сито.

Еще горячее варенье разливаем по стерилизованным банкам, закройте их и переверните, чтобы создать вакуум.

Варенье из ежевики готово, его можно подавать, или хранить до 12 месяцев. После открытия его следует хранить в холодильнике не более одной недели.

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