Варення з ожини: чудовий рецепт усього з трьох інгредієнтів

Такий джем дуже легко зварити і він виходить насиченого кольору і приголомшливим на смак.

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Джем з ожини — це варення, приготоване всього з трьох інгредієнтів: свіжої ожини, цукру і лимона, без додавання пектину. Він ідеально підходить для намазування на хліб, для смачної закуски або сніданку, а також для начинки пирогів, тарталеток, круасанів і солодких млинців. Це варення з ніжним і приємним кислуватим смаком, тому воно також підходить для супроводу напівстиглих сирів як закуска або аперитив. Рецептом поділилися на сайті Сookist.

Джем з ожини

Інгредієнти:

ожина — 1 кг;

цукрова пудра — 300 г;

один лимон.

Добре промийте ожину. Злийте воду та обережно ягоди. Перекладіть їх у каструлю з товстим дном і додайте цукор. Також додайте тонко зрізану цедру лимона. Варіть ягоди на повільному вогні, періодично помішуючи.

Уже через перші 15-20 хвилин консистенція плодів зміниться, вони стануть драглистими і кремоподібними.

Продовжуйте варити доти, доки, виливши чайну ложку варення на холодне блюдце, воно не залишиться розтектися. Потім видаліть цедру лимона.

Варення з ожини готове; Якщо ви хочете видалити насіння ожини або зробити джем більш гладким, ви можете подрібнити ягоди занурювальним блендером, або пропустити через сито.

Ще гаряче варення розливаємо по стерилізованих банках, закрийте їх і переверніть, щоб створити вакуум.

Варення з ожини готове, його можна подавати, або зберігати до 12 місяців. Після відкриття його слід зберігати в холодильнику не більше одного тижня.

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