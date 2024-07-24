Что делать с кислыми яблоками: рецепт вкуснейшего джема на зиму

Джем обладает красивым цветом, приятным вкусом и отлично подходит для добавления в выпечку.

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Недозревшие или кислые яблоки не нужно выбрасывать, ведь это – отличный ингредиент для вкусного джема, который станет настоящим украшением зимнего меню. Его можно использовать для выпечки или намазывать на хлеб. Рецептом джема из кислых яблок поделились в блоге "Консервация и кулинария". Он готовится очень просто и получается красивым на вид, ароматным и вкусным.

Желе из кислых яблок

Ингредиенты:

яблоки кислые крупные, порезанные на 4 части – 3,5 кг;

лимоны (сцеженный сок) – 4 шт;

сахар – по вкусу.

Способ приготовления.

Залить яблоки водой на глубину 2-5 см и варить до превращения в жидкую массу около 45 минут. Вылить массу в мешок из грубой хлопковой ткани, и когда масса достаточно остынет, тщательно выдавить сок. Повторить эту операцию дважды, хорошо промывая ткань.

В полученную процеженную массу добавить лимонный сок, отмеряя 500 граммов сахара на каждые 0,6 литра сока. Варить сок в течение 10–20 минут, постоянно подсыпая сахар и помешивая. После этого кипятить еще 5 минут. Обычно этого времени достаточно, но для надежности желательно провести проверку, капнув каплю на блюдце, и убедиться, что масса застынет. В итоге получится очень прозрачное, искрящееся желе. Поместить его в чистые стерилизованные банки и закатать крышками.

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