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Їжа

Вам навіть не доведеться возитися з тістом: рецепт насипного пирога з яблуками

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Фото: Gospodynka | Насипний пиріг із яблуками

Насипні пироги хороші тим, що не потрібно довго вимішувати тісто.

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Якщо любите яблучні пироги, то цей рецепт для вас. Насипне тісто, перетворене на крихту, має особливу текстуру — добре пропікається, утворюючи смачну скоринку. Посеред літа, коли якщо й хочеться випічки, не хочеться довго стояти біля плити, то краще приготувати саме такий пиріг. Фокус розповість, як саме приготувати смачний насипний пиріг із яблуками.

Насипний пиріг із яблуками

Інгредієнти:

  • яблука — 400 г;
  • цукор — 100 г;
  • вершкове масло — 125 г;
  • борошно — 200 г;
  • дрібка солі, кориця за смаком;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 20 мл.

Яблука очистіть від шкірки та серцевини, наріжте кубиками зі стороною приблизно 1 см. У пательні розігрійте 25 грамів вершкового масла, додайте половину цукру та яблука, готуйте приблизно 5 хвилин, поки цукор не розтане. Наприкінці додайте корицю, лимонний сік і перемішайте. Дайте начинці трохи охолонути.

У велику миску просійте борошно обох видів і розпушувач. На великій тертці натріть холодне вершкове масло, що залишилося.

Додати до масла та борошна цукор і дрібку солі. Руками перемішайте всі інгредієнти, поки не вийде крихта. У форму для випічки викласти половину тіста, рівномірно розподіліть і трохи утрамбуйте.

На тісто викладіть яблучну начинку, а зверху засипте крихтою, що залишилася. Печіть у духовці за температури 180 градусів 35–40 хвилин. Готовому пирогу дайте трохи охолонути і подавайте. Найкраще з кулькою ванільного морозива.

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