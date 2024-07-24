Найпростіший рецепт: як приготувати пиріг-запіканку з картоплею та кабачками

Це проста страва, яку приємно доповнюють шинка та сир.

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Пиріг-запіканка з картоплею та кабачками — смачна страва, яку дуже просто приготувати. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Пиріг-запіканка з картоплею та кабачками

Інгредієнти:

три відварені картоплини (варіть у мундирі);

один кабачок;

чотири яйця;

оливкова олія — 30 мл;

борошно — 15 г;

розмарин, сіль.

ДЛЯ НАЧИНКИ:

сир моцарела — 150 г;

шинка — чотири скибочки (або більше);

панірувальні сухарі, щоб посипати зверху.

Натираємо кабачок у миску та віджимаємо зайву рідину. Також натираємо відварену картоплю. Додаємо яйця, сіль, розмарин, оливкову олію та перемішуємо. Також додаємо борошно і продовжуємо перемішувати.

Змастіть круглу форму діаметром 26 см оливковою олією. Викладаємо першу половину кабачкової суміші та вирівнюємо. Розкладіть скибочки шинки, додайте скибочки моцарели. Викладіть решту картопляно-кабачкової суміші. Збризніть олією, посипте панірувальними сухарями.

Випікайте за температури 190°C 30 хвилин або до золотистого кольору.

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