Найпростіший рецепт: як приготувати пиріг-запіканку з картоплею та кабачками
Це проста страва, яку приємно доповнюють шинка та сир.
Пиріг-запіканка з картоплею та кабачками — смачна страва, яку дуже просто приготувати. Рецептом поділилися на сайті Cookist.
Пиріг-запіканка з картоплею та кабачками
Інгредієнти:
- три відварені картоплини (варіть у мундирі);
- один кабачок;
- чотири яйця;
- оливкова олія — 30 мл;
- борошно — 15 г;
- розмарин, сіль.
ДЛЯ НАЧИНКИ:
- сир моцарела — 150 г;
- шинка — чотири скибочки (або більше);
- панірувальні сухарі, щоб посипати зверху.
Натираємо кабачок у миску та віджимаємо зайву рідину. Також натираємо відварену картоплю. Додаємо яйця, сіль, розмарин, оливкову олію та перемішуємо. Також додаємо борошно і продовжуємо перемішувати.
Змастіть круглу форму діаметром 26 см оливковою олією. Викладаємо першу половину кабачкової суміші та вирівнюємо. Розкладіть скибочки шинки, додайте скибочки моцарели. Викладіть решту картопляно-кабачкової суміші. Збризніть олією, посипте панірувальними сухарями.
Випікайте за температури 190°C 30 хвилин або до золотистого кольору.
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