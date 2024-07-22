Приготує навіть дитина: рецепт найпростішого пирога з ягодами
Щоб пиріг був ще смачнішим, під час подачі до нього можна додати кульку морозива.
Літо — час яскравих і смачних десертів з ягід і фруктів, які в достатку зріють у садах і на дачах. Рекомендуємо вам не упустити можливість і побалувати себе смачнючим пирогом з ягодами за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян. Він виходить дуже апетитним, а готується так легко, що це під силу навіть дитині.
Ягідний пиріг
Інгредієнти:
- стиглий банан — 1 шт;
- молоко — 180 мл;
- борошно — 200 г;
- яйця — 3 шт;
- цукор — 3-4 ст. л;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для начинки: будь-які ягоди. Полуниця, лохина, смородина, малина, або банан, персик, абрикос, можна додати і шоколадну крихту.
Спосіб приготування:
Банан розім'яти виделкою, як показано на відео. Додати до нього всі інші інгредієнти і перемішати до однорідності. Наприкінці всипати ягоди, розподіливши їх рівномірно.
Духовку розігріти до 180 градусів і відправити туди пиріг на 20 хвилин. Можливо, процес випікання займе і менше часу. Готовність десерту краще перевірити зубочисткою.
Щоб пиріг був ще смачнішим, під час подачі до нього можна додати кульку морозива.
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