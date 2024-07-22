Приготує навіть дитина: рецепт найпростішого пирога з ягодами

Щоб пиріг був ще смачнішим, під час подачі до нього можна додати кульку морозива.

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Літо — час яскравих і смачних десертів з ягід і фруктів, які в достатку зріють у садах і на дачах. Рекомендуємо вам не упустити можливість і побалувати себе смачнючим пирогом з ягодами за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян. Він виходить дуже апетитним, а готується так легко, що це під силу навіть дитині.

Ягідний пиріг

Інгредієнти:

стиглий банан — 1 шт;

молоко — 180 мл;

борошно — 200 г;

яйця — 3 шт;

цукор — 3-4 ст. л;

розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки: будь-які ягоди. Полуниця, лохина, смородина, малина, або банан, персик, абрикос, можна додати і шоколадну крихту.

Спосіб приготування:

Банан розім'яти виделкою, як показано на відео. Додати до нього всі інші інгредієнти і перемішати до однорідності. Наприкінці всипати ягоди, розподіливши їх рівномірно.

Духовку розігріти до 180 градусів і відправити туди пиріг на 20 хвилин. Можливо, процес випікання займе і менше часу. Готовність десерту краще перевірити зубочисткою.

Щоб пиріг був ще смачнішим, під час подачі до нього можна додати кульку морозива.

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