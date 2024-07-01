Пиріг із сирними кульками: як приготувати улюблений десерт по-новому
Готовий пиріг залиште ненадовго у формі, щоб він охолов, а потім акуратно перекладіть на блюдо. За бажання пиріг можна посипати цукровою пудрою.
Якщо у вас у холодильнику є трохи кисломолочного сиру, порадуйте близьких смачнючим пирогом із сирними кульками. Перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Світлана Бауер.
Пиріг із сирними кульками
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт;
- цедра лимона або апельсина — 1 ч. л;
- сіль — дрібка;
- цукор — 120 г;
- рослинна олія — 100 мл;
- молоко — 100 мл;
- борошно — 200-230 г;
- розпушувач — 12 г.
Для начинки:
- кисломолочний сир — 250 г;
- цукор — 3 ст. л;
- яйце;
- ванільний цукор — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Яйця збити з цукром, цедрою і дрібкою солі, додати молоко й олію. Всипати туди ж просіяне борошно, змішане з розпушувачем. Тісто вилити у форму діаметром 20-21 см.
Сир змішати з цукром, ванільним цукром і яйцем, сформувати кульки і викласти їх у форму з тістом.
Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.
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