Пиріг із сирними кульками: як приготувати улюблений десерт по-новому

Готовий пиріг залиште ненадовго у формі, щоб він охолов, а потім акуратно перекладіть на блюдо. За бажання пиріг можна посипати цукровою пудрою.

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Якщо у вас у холодильнику є трохи кисломолочного сиру, порадуйте близьких смачнючим пирогом із сирними кульками. Перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Світлана Бауер.

Пиріг із сирними кульками

Інгредієнти:

яйця — 2 шт;

цедра лимона або апельсина — 1 ч. л;

сіль — дрібка;

цукор — 120 г;

рослинна олія — 100 мл;

молоко — 100 мл;

борошно — 200-230 г;

розпушувач — 12 г.

Для начинки:

кисломолочний сир — 250 г;

цукор — 3 ст. л;

яйце;

ванільний цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Яйця збити з цукром, цедрою і дрібкою солі, додати молоко й олію. Всипати туди ж просіяне борошно, змішане з розпушувачем. Тісто вилити у форму діаметром 20-21 см.

Сир змішати з цукром, ванільним цукром і яйцем, сформувати кульки і викласти їх у форму з тістом.

Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.

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