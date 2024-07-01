Пирог с творожным шариками: как приготовить любимый десерт по-новому

Готовый пирог оставьте ненадолго в форме, чтобы он остыл, а затем аккуратно переложите на блюдо. При желании пирог можно посыпать сахарной пудрой.

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Если у вас в холодильнике есть немного творога, порадуйте близких вкуснейшим пирогом с творожными шариками. Проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр.

Пирог с творожным шариками

Ингредиенты:

яйца – 2 шт;

цедра лимона или апельсина – 1 ч. л;

соль – щепотка;

сахар – 120 гр;

растительное масло – 100 мл;

молоко – 100 мл;

мука – 200- 230 гр;

разрыхлитель – 12 гр.

Для начинки:

творог – 250 гр;

сахар – 3 ст. л;

яйцо;

ванильный сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром, цедрой и щепоткой соли, добавить молоко и растительное масло. Всыпать туда же просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Тесто вылить в форму диаметром 20-21 см.

Творог смешать с сахаром, ванильным сахаром и яйцом, сформировать шарики и выложить их в форму с тестом.

Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

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