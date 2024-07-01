Пирог с творожным шариками: как приготовить любимый десерт по-новому
Готовый пирог оставьте ненадолго в форме, чтобы он остыл, а затем аккуратно переложите на блюдо. При желании пирог можно посыпать сахарной пудрой.
Если у вас в холодильнике есть немного творога, порадуйте близких вкуснейшим пирогом с творожными шариками. Проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр.
Пирог с творожным шариками
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт;
- цедра лимона или апельсина – 1 ч. л;
- соль – щепотка;
- сахар – 120 гр;
- растительное масло – 100 мл;
- молоко – 100 мл;
- мука – 200- 230 гр;
- разрыхлитель – 12 гр.
Для начинки:
- творог – 250 гр;
- сахар – 3 ст. л;
- яйцо;
- ванильный сахар – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Яйца взбить с сахаром, цедрой и щепоткой соли, добавить молоко и растительное масло. Всыпать туда же просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Тесто вылить в форму диаметром 20-21 см.
Творог смешать с сахаром, ванильным сахаром и яйцом, сформировать шарики и выложить их в форму с тестом.
Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
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