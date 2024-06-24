Нежный и с кислинкой: рецепт вкуснейшего пирога с вишнями

Этот пирог понравится всем, кто любит много начинки и уникальный вкус вишен.

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Этот пирог приготовить очень просто: сметанное тесто сочетается с нежной начинкой, а вишня придает кислинку и пикантность. Готовится пирог около часа. А если вы заморозите вишню, то сможете порадовать себя лакомством и зимой. Фокус расскажет, как его приготовить.

Пирог с вишнями

Ингредиенты:

мука — 320 г;

сметана — 100 г;

сливочное масло — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль.

Для начинки:

вишня — 750 г;

сметана 20% — 200 г;

одно яйцо;

сахар — 200 г;

мука — 2 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Вишню переберите, помойте и удалите косточки. Выложите на бумажные полотенца, чтобы плоды были максимально сухими.

Духовку нагрейте до 180°C. Сливочное масло нарежьте кубиками, растопите и дайте немного остыть. Затем перемешайте его со сметаной венчиком.

Просейте через мелкое сито муку с солью. Вымесите мягкое тесто. Выложите его в форму для пирога диаметром 24 см и руками распределите по дну и стенкам, формируя небольшие бортики.

Для заливки взбейте яйцо со сметаной и сахаром. Добавьте муку. Еще раз взбейте. Вишню выложите на тесто в форме и присыпьте кукурузным крахмалом. Залейте яично-сметанной смесью.

Выпекайте сметанный пирог с вишней около 40 минут. Потом дайте ему полностью остыть в форме. А потом поставьте в холодильник на час, чтобы начинка стала еще вкуснее.

Вместо вишни можно взять абрикосы, сливы, черную смородину. Попробуйте экспериментировать.

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