Солнце за стеклом: рецепт быстрого и простого абрикосового варенья

Это варенье не требует долгой варки и прекрасно хранится.

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Несмотря на все сюрпризы погоды, начиная от длительного зноя и заканчивая ливнями в несколько дней, в этом году порадовали урожаем абрикосы. Этот фрукт идеально подходит для приготовления варенья, которое имеет не только потрясающий вкус, но и выглядит очень эффектно, радуя зимой ярким солнечным цветом. Рекомендуем приготовить абрикосовое варенье по рецепту из блога "Консервация и кулинария", чтобы иметь в холодные длинные вечера ароматное и вкусное дополнение к чаю или молоку.

Абрикосовое варенье

Ингредиенты:

абрикосы – 2 части (чашка, большая кружка или литровая баночка, по вашему усмотрению);

сахарный песок – 2 части;

вода – 1 часть.

Способ приготовления

В кастрюлю переложить очищенные от косточек абрикосы, сахар, воду и все хорошо перемешать. Когда содержимое кастрюли закипит, а сахар полностью растворится выключить огонь и дать остыть. После полного остывания снова поставить кастрюлю на огонь и варить около 20 минут до загустения.

Долго варить не надо. Когда варенье остынет, оно станет гуще.

Выложить в заранее стерилизованные банки. Закрыть крышками и закатать. Хранить в темном прохладном месте.

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