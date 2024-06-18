Солнце за стеклом: рецепт быстрого и простого абрикосового варенья
Это варенье не требует долгой варки и прекрасно хранится.
Несмотря на все сюрпризы погоды, начиная от длительного зноя и заканчивая ливнями в несколько дней, в этом году порадовали урожаем абрикосы. Этот фрукт идеально подходит для приготовления варенья, которое имеет не только потрясающий вкус, но и выглядит очень эффектно, радуя зимой ярким солнечным цветом. Рекомендуем приготовить абрикосовое варенье по рецепту из блога "Консервация и кулинария", чтобы иметь в холодные длинные вечера ароматное и вкусное дополнение к чаю или молоку.
Абрикосовое варенье
Ингредиенты:
- абрикосы – 2 части (чашка, большая кружка или литровая баночка, по вашему усмотрению);
- сахарный песок – 2 части;
- вода – 1 часть.
Способ приготовления
В кастрюлю переложить очищенные от косточек абрикосы, сахар, воду и все хорошо перемешать. Когда содержимое кастрюли закипит, а сахар полностью растворится выключить огонь и дать остыть. После полного остывания снова поставить кастрюлю на огонь и варить около 20 минут до загустения.
Долго варить не надо. Когда варенье остынет, оно станет гуще.
Выложить в заранее стерилизованные банки. Закрыть крышками и закатать. Хранить в темном прохладном месте.
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