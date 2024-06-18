Сонце за склом: рецепт швидкого і простого абрикосового варення

Це варення не потребує тривалого варіння і чудово зберігається.

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Незважаючи на всі сюрпризи погоди, починаючи від тривалої спеки та закінчуючи зливами в кілька днів, цьогоріч порадували врожаєм абрикоси. Цей фрукт ідеально підходить для приготування варення, яке має не тільки приголомшливий смак, а й дуже ефектний вигляд, радуючи взимку яскравим сонячним кольором. Рекомендуємо приготувати абрикосове варення за рецептом із блогу "Консервація та кулінарія", щоб мати в холодні довгі вечори ароматний і смачний додаток до чаю чи молока.

Абрикосове варення

Інгредієнти:

абрикоси — 2 частини (чашка, великий кухоль або літрова баночка, на ваш розсуд);

цукровий пісок — 2 частини;

вода — 1 частина.

Спосіб приготування

У каструлю перекласти очищені від кісточок абрикоси, цукор, воду і все добре перемішати. Коли вміст каструлі закипить, а цукор повністю розчиниться, вимкнути вогонь і дати охолонути. Після повного охолодження знову поставити каструлю на вогонь і варити близько 20 хвилин до загустіння.

Довго варити не треба. Коли варення охолоне, воно стане густішим.

Викласти в заздалегідь стерилізовані банки. Закрити кришками і закатати. Зберігати в темному прохолодному місці.

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