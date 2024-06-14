Нежнейший десерт: рецепт кофейной Панна Котты

Этот десерт невероятно быстро готовится, а его вкус не оставит вас равнодушным.

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Кофейная Панна Котта – это свежий сливочный десерт, который одновременно выступает и как десерт, и как кофе, становясь, таким образом, идеальным завершением трапезы для любого типа меню. Этот простой и быстрый в приготовлении десерт покорит вкус ваших гостей благодаря насыщенному и насыщенному вкусу сливок и нежному кофейному аромату , которые делают его идеальным десертом даже для тех, кто не является большим любителем эспрессо. Рецептом поделились на сайте Il club delle ricette.

Кофейная Панна Котта

Ингредиенты:

500 мл свежих сливок;

150 мл кофе;

100 г сахара;

8 г желатина;

1 стручок ванили.

Чтобы приготовить кофейную панна котту, сначала подготовьте емкость с кофе и размягчите желатин в холодной воде примерно на десять минут.

Тем временем нагрейте сливки до кипения и добавьте семена ванили и сахар. Когда желатин станет мягким, хорошо отожмите его, добавьте в сливочную смесь и хорошо перемешайте.

Добавьте кофе, перемешайте и разлейте панна котту по порционным формочкам. Дайте ей застыть в холодильнике минимум 4 часа.

По истечении времени отдыха разверните порции кофейной панна котты и подавайте, украсив по своему вкусу.

По желанию вы можете украсить кофейную панна котту карамельным или шоколадным топпингом , хлопьями темного шоколада , посыпкой горького какао или кофейными пралине.

Если вы хотите избежать присутствия кофейной гущи в панна котте , профильтруйте кофе перед добавлением его в смесь, так десерт будет еще более бархатистым. Чтобы сократить время приготовления, вы также можете дать кофейной панна котте застыть в морозильной камере примерно на 20-30 минут, а затем перенести ее в холодильник на следующие 2 часа.

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