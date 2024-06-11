Бисквит с мандаринами: рецепт ароматной выпечки

Все, что вам нужно, это миксер, несколько ингредиентов и все готово. Это самый простой рецепт бисквита, что вы видели.

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Если любите цитрусовые, то вам стоит попробовать испечь этот чудесный ароматный бисквит. Тем более, приготовить его невероятно просто. И не забудьте при подаче посыпать его сахарной пудрой. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Мандариновый бисквит

Ингредиенты на форму диаметром 20 см:

мандарины, или клементины — 450 г;

мука — 300 г;

сахар — 300 г;

натуральный белый йогурт — 100 г;

подсолнечное масло — 100 г

яйца (около 2 средних) — 125 г

разрыхлитель для тортов — 16 г.

Чтобы приготовить мандариновый хлеб, вымойте и высушите клементины. Затем от общей дозы возьмите 300 г и крупно нарежьте их, сохраняя кожуру. Очистите оставшиеся мандарины и разделите их пополам. Положите в чашу миксера очищенные цитрусовые, крупно нарезанные целые плоды, йогурт и яйца. Взбейте.

Добавьте сахар, растительное масло, муку и разрыхлитель. И перемешайте все ингредиенты.

Смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой разъемную форму диаметром 20 сантиметров. Вылейте тесто в форму. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов около 75 минут.

Если через первые 30 минут вы заметите, что поверхность слишком сильно подрумянилась, можно накрыть бумагой для выпечки и продолжить приготовление. Когда все будет готово, достаньте бисквит из духовки и дайте остыть, прежде чем вынимать из формы. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

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