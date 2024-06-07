Клубничный торт: рецепт десерта, который тает во рту

Такой торт получается в меру сладким, достаточно легким и покорит своим вкусом.

Related video

Клубника — сезонная ягода, которая сейчас самая вкусная и в обилии зреет в садах и на дачах. Поэтому стоит по максимуму воспользоваться этим временем и попробовать приготовить как можно больше вкусностей с ней. Рекомендуем вам рецепт торта с клубникой от кулинарного блогера Ольги Головиной. Порадуйте себя и родных в преддверии выходных вкусным и нежным десертом. Он получается в меру сладким, достаточно легким и буквально тающим во рту.

Нежный торт с клубникой

Ингредиенты:

Для бисквита:

яйца — 4 шт + 1 желток;

сахар — 120 гр;

топленое масло — 15 гр.

Для крема:

молоко — 500 мл;

желтки — 90 гр;

кукурузный крахмал — 48 гр;

желатин — 12 гр;

холодная вода — 60 мл;

сахар — 85 гр;

ванильный сахар — 1 пакетик;

сливки 33% — 180 мл;

клубника — 600–700 гр.

Для крема на декор:

крем-сыр — 200 гр;

сахарная пудра — 60–75 гр;

масло — 70 гр.

Способ приготовления:

Для бисквита яйца комнатной температуры взбить, постепенно добавляя сахар. Сначала взбивать до светло-желтой массы и только потом добавлять понемногу сахар. Взбивать примерно 10 минут. Далее ввести муку, поставив миксер на маленькие обороты. В конце добавить топленое масло комнатной температуры, перемешать еще раз. Выпекать при 170 градусах до готовности, примерно 35–40 минут.

Теперь готовим крем. Для этого желатин залить водой. Молоко нагреть с ванильным сахаром. Отдельно взбить венчиком желтки с сахаром и кукурузным крахмалом. Сюда же влить молоко и варить крем до загустения. Постоянно помешивая, варить его на маленьком огне.

Когда крем немного остынет, добавить желатин и перемешать.

Отдельно взбить сливки до пиков. Смешать оба крема.

Для пропитки 100 гр клубники перебить блендером, добавить примерно 45 мл воды и ложку сахара, проварить 7–8 минут.

Бисквит разрезать на две части. Первую выложить на дно и по кругу разложить клубнику.

Бисквит пропитать. Заполнить пустое пространство кремом и сделать им типа углубление. Бисквит тоже покрыть кремом. Далее выложить нарезанную кубиком клубнику и снова слой крема.

Выложить второй бисквит, пропитать его и смазать остальными кремами. Отправить готовый торт в холодильник на 10–12 часов.

Для декора взбить масло комнатной температуры с сахарной пудрой до пышной белой массы. Ввести туда крем-сыр и еще раз взбить. Оставить крем на полчаса в холодильнике, а затем переложить его в кондитерский уголок и украсить по желанию.

Читайте также:

Очень вкусно и красиво: рецепт галеты с клубникой

Ватрушки с клубникой: рецепт вкусной сезоной выпечки

Лето на столе: рецепт легкого салата с клубникой и моцареллой