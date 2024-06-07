Клубничный торт: рецепт десерта, который тает во рту
Такой торт получается в меру сладким, достаточно легким и покорит своим вкусом.
Клубника — сезонная ягода, которая сейчас самая вкусная и в обилии зреет в садах и на дачах. Поэтому стоит по максимуму воспользоваться этим временем и попробовать приготовить как можно больше вкусностей с ней. Рекомендуем вам рецепт торта с клубникой от кулинарного блогера Ольги Головиной. Порадуйте себя и родных в преддверии выходных вкусным и нежным десертом. Он получается в меру сладким, достаточно легким и буквально тающим во рту.
Нежный торт с клубникой
Ингредиенты:
Для бисквита:
- яйца — 4 шт + 1 желток;
- сахар — 120 гр;
- топленое масло — 15 гр.
Для крема:
- молоко — 500 мл;
- желтки — 90 гр;
- кукурузный крахмал — 48 гр;
- желатин — 12 гр;
- холодная вода — 60 мл;
- сахар — 85 гр;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- сливки 33% — 180 мл;
- клубника — 600–700 гр.
Для крема на декор:
- крем-сыр — 200 гр;
- сахарная пудра — 60–75 гр;
- масло — 70 гр.
Способ приготовления:
Для бисквита яйца комнатной температуры взбить, постепенно добавляя сахар. Сначала взбивать до светло-желтой массы и только потом добавлять понемногу сахар. Взбивать примерно 10 минут. Далее ввести муку, поставив миксер на маленькие обороты. В конце добавить топленое масло комнатной температуры, перемешать еще раз. Выпекать при 170 градусах до готовности, примерно 35–40 минут.
Теперь готовим крем. Для этого желатин залить водой. Молоко нагреть с ванильным сахаром. Отдельно взбить венчиком желтки с сахаром и кукурузным крахмалом. Сюда же влить молоко и варить крем до загустения. Постоянно помешивая, варить его на маленьком огне.
Когда крем немного остынет, добавить желатин и перемешать.
Отдельно взбить сливки до пиков. Смешать оба крема.
Для пропитки 100 гр клубники перебить блендером, добавить примерно 45 мл воды и ложку сахара, проварить 7–8 минут.
Бисквит разрезать на две части. Первую выложить на дно и по кругу разложить клубнику.
Бисквит пропитать. Заполнить пустое пространство кремом и сделать им типа углубление. Бисквит тоже покрыть кремом. Далее выложить нарезанную кубиком клубнику и снова слой крема.
Выложить второй бисквит, пропитать его и смазать остальными кремами. Отправить готовый торт в холодильник на 10–12 часов.
Для декора взбить масло комнатной температуры с сахарной пудрой до пышной белой массы. Ввести туда крем-сыр и еще раз взбить. Оставить крем на полчаса в холодильнике, а затем переложить его в кондитерский уголок и украсить по желанию.
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