Полуничний торт: рецепт десерту, який тане в роті

Такий торт виходить в міру солодким, досить легким і підкорить своїм смаком.

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Полуниця — сезонна ягода, яка зараз найсмачніша і в достатку зріє в садах і на дачах. Тому варто максимально скористатися цим часом і спробувати приготувати якомога більше смаколиків із нею. Рекомендуємо вам рецепт торта з полуницею від кулінарної блогерки Ольги Головіної. Порадуйте себе і рідних напередодні вихідних смачним і ніжним десертом. Він виходить в міру солодким, досить легким і буквально тане в роті.

Ніжний торт із полуницею

Інгредієнти:

Для бісквіта:

яйця — 4 шт + 1 жовток;

цукор — 120 г;

топлене масло — 15 г.

Для крему:

молоко — 500 мл;

жовтки — 90 г;

кукурудзяний крохмаль — 48 г;

желатин — 12 г;

холодна вода — 60 мл;

цукор — 85 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

вершки 33% — 180 мл;

полуниця — 600–700 г.

Для крему на декор:

крем-сир — 200 г;

цукрова пудра — 60–75 г;

масло — 70 г.

Спосіб приготування:

Для бісквіта яйця кімнатної температури збити, поступово додаючи цукор. Спочатку збивати до світло-жовтої маси і тільки потім додавати потроху цукор. Збивати приблизно 10 хвилин. Далі ввести борошно, поставивши міксер на маленькі оберти. Наприкінці додати топлене масло кімнатної температури, перемішати ще раз. Випікати за 170 градусів до готовності, приблизно 35–40 хвилин.

Тепер готуємо крем. Для цього желатин залити водою. Молоко нагріти з ванільним цукром. Окремо збити жовтки з цукром і кукурудзяним крохмалем. Сюди ж влити молоко і варити крем до загустіння. Постійно помішуючи, варити його на маленькому вогні.

Коли крем трохи охолоне, додати желатин і перемішати.

Окремо збити вершки до піків. Змішати обидва креми.

Для просочення 100 г полуниці перебити блендером, додати приблизно 45 мл води і ложку цукру, проварити 7–8 хвилин.

Бісквіт розрізати на дві частини. Першу викласти на дно і по колу розкласти полуницю.

Бісквіт просочити. Заповнити порожній простір кремом і зробити ним типу заглиблення. Бісквіт теж покрити кремом. Далі викласти нарізану кубиком полуницю і знову шар крему.

Викласти другий бісквіт, просочити його і змастити іншими кремами. Відправити готовий торт у холодильник на 10–12 годин.

Для декору збити масло кімнатної температури з цукровою пудрою до пишної білої маси. Ввести туди крем-сир і ще раз збити. Залишити крем на пів години в холодильнику, а потім перекласти його в кондитерський мішечок і прикрасити за бажанням.

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