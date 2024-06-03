Літо на столі: рецепт легкого салату з полуницею та моцарелою
Салат ідеально підійде для тих, хто на дієті або дотримується правильного харчування.
Червень — пора полуниці, якої зараз багато не тільки на ринку і в магазинах, а й на грядках дачників і городників. Цю ягоду активно використовують для приготування різноманітних десертів, напоїв, варення та іншої смакоти. Ми ж пропонуємо приготувати смачний і легкий салат, який здивує вас не тільки поєднанням інгредієнтів, а й смаком. Рецептом поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".
Літній салат із полуницею та моцарелою
Інгредієнти:
- рукола;
- полуниця свіжа;
- моцарела-міні.
Для заправки:
- оливкова олія — 2 ст. л;
- бальзамічний оцет — 1 ч. л;
- гірчиця негостра — 1/2 ч. л;
- спеції: сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування.
Спочатку готуємо заправку. Для цього необхідно змішати всі інгредієнти до однорідності.
Руколу і полуницю вимити й акуратно обсушити. Полуницю порізати навпіл або четвертинками.
Моцарелу розрізати навпіл або залишити цілою. На тарілку викласти руколу, полити заправкою. Зверху викласти моцарелу і полуницю. За бажанням можна посипати рубаними горішками, або кунжутом і додатково полити бальзаміком.
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