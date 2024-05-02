Бісквітний торт із полуницею та заварним кремом: рецепт кулінарного шедевра від одесита

Перед тим, як покривати бісквіт кремом, дайте йому настоятися мінімум 8 годин.

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Великоднє застілля — ще один привід для досвідчених господинь показати свою кулінарну майстерність і здивувати гостей вишуканими стравами. На додаток до пасок та іншої традиційної випічки пропонуємо вам рецепт смачного бісквітного торта з полуницею від одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. Він стане справжньою окрасою столу і порадує ніжним смаком і красивим естетичним оформленням.

Бісквітний торт із полуницею

Інгредієнти:

яйця — 6 шт;

цукор — 150 г;

борошно — 180 г;

розпушувач — 5 г (необов'язково);

ванільний цукор — 5 г (необов'язково).

Для крему:

молоко 2,5% — 800 мл;

жовтки — 8 шт;

цукор — 260 г;

ванільний цукор — 5 гр;

кукурудзяний крохмаль — 4 ст. л з гіркою;

вершкове масло — 300 г;

желатин — 15 г;

полуниця — 1,2 кг

шоколад для прикрашання (необов'язково).

Спосіб приготування:

Для бісквіта збити яйця з цукром 10 хвилин до стоячих піків, поступово вмішати борошно з розпушувачем. Вилити тісто у форму діаметром 26 см і випікати 20 хвилин у розігрітій до 170 градусів духовці (конвекція верх і низ). Щоб бісквіт не пригорів, форму можна покрити пергаментним папером знизу і збоку.

Молоко довести до кипіння. В окремому посуді змішати жовтки з цукром, ваніліном і кукурудзяним крохмалем до однорідності, додати частину молока і знову добре перемішати. Отриману масу повільно влити в молоко, що залишилося, і безперервно помішувати, варячи на мінімальному вогні, до загустіння. Зняти крем з плити, злегка остудити і вмішати м'яке вершкове масло.

Желатин розвести в 50 мл води. Вийде цілісний застиглий шматок. На водяній бані довести його до однорідної рідини і додати в крем, щоб він тримав форму.

Тепер збираємо торт. Бісквіт розрізати на дві частини. Нижню частину покласти в роз'ємне кільце, боки якого зсередини вистелити плівкою або пергаментним папером.

Нанести крем і відразу ж викласти полуницю, розрізану навпіл, по колу. У центр можна покласти цілу полуницю, а можна розрізати її на шматочки. Залити кремом.

Бісквіту бажано дати настоятися мінімум 8 годин після випікання, і тільки потім готувати крем.

Готовий торт прибрати на ніч у холодильник. Перед подачею викласти його на таріль.

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