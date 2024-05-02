Бисквитный торт с клубникой и заварным кремом: рецепт кулинарного шедевра от одессита
Перед тем, как покрывать бисквит кремом, дайте ему настояться минимум 8 часов.
Пасхальное застолье – еще один повод для опытных хозяек показать свое кулинарное мастерство и удивить гостей изысканными блюдами. В дополнение к паскам и прочей традиционной выпечке предлагаем вам рецепт вкуснейшего бисквитного торта с клубникой от одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Он станет настоящим украшением стола и порадует нежным вкусом и красивым эстетическим оформлением.
Бисквитный торт с клубникой
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт;
- сахар – 150 гр;
- мука – 180 гр;
- разрыхлитель — 5 гр (необязательно);
- ванильный сахар – 5 гр (необязательно).
Для крема:
- молоко 2,5% – 800 мл;
- желтки – 8 шт;
- сахар – 260 гр;
- ванильный сахар – 5 гр;
- кукурузный крахмал – 4 ст. л с горкой;
- сливочное масло – 300 гр;
- желатин – 15 гр;
- клубника – 1,2 кг
- шоколад для украшения (необязательно).
Способ приготовления:
Для бисквита взбить яйца с сахаром 10 минут до стоячих пик, постепенно вмешать муку с разрыхлителем. Вылить тесто в форму диаметром 26 см и выпекать 20 минут в разогретой до 170 градусов духовке (конвекция верх и низ). Чтобы бисквит не пригорел, форму можно покрыть пергаментной бумагой снизу и сбоку.
Молоко довести до кипения. В отдельной посуде смешать желтки с сахаром, ванилином и кукурузным крахмалом до однородности, добавить часть молока и опять хорошо перемешать. Полученную массу медленно влить в оставшееся молоко и непрерывно помешивать, варя на минимальном огне, до загустения. Снять крем с плиты, слегка остудить и вмешать мягкое сливочное масло.
Желатин развести в 50 мл воды. Получится цельный застывший кусок. На водяной бане довести его до однородной жидкости и добавить в крем, чтобы он держал форму.
Теперь собираем торт. Бисквит разрезать на две части. Нижнюю часть положить в разъемное кольцо, бока которого изнутри выстелить пленкой или пергаментной бумагой.
Нанести крем и сразу же выложить клубнику, разрезанную пополам, по окружности. В центр можно положить целую клубнику, а можно разрезать ее на кусочки. Залить кремом.
Бисквиту желательно дать настояться минимум 8 часов после выпекания, и только потом готовить крем.
Готовый торт убрать на ночь в холодильник. Перед подачей выложить его на блюдо.
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