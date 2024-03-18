Высокий бисквит без разрыхлителя: как приготовить идеальную основу для тортов и пирожных

Чтобы бисквит получился пышным, необходимо придерживаться не только точной дозировки ингредиентов, но и скурпулезно соблюдать процесс приготовления.

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Высокий и пышный бисквит – мечта каждой хозяйки, и у каждой в запасе есть свой проверенный рецепт. Кулинарный блогер Юлия Михайловна не только поделилась личным способом приготовления пышного бисквита без разрыхлителя, но и раскрыла секреты, которые помогут добиться наилучшего результата.

Пышный бисквит без разрыхлителя

Ингредиенты:

яйца – 4 шт;

сахар – 110 гр;

ванильный сахар – 1 пакетик;

кукурузный крахмал – 20 гр;

мука – 120 гр.

Способ приготовления:

Яйца комнатной температуры взбивать с сахаром в течение 5 минут (если ручным миксером, то 7 минут). Яичная масса должна стать белой и увеличиться в объеме минимум в три раза. Именно за счет хорошо взбитых яиц бисквит прекрасно поднимается без разрыхлителя.

Отдельно соединить просеянный крахмал и просеянную муку. В два приема добавить сухие ингредиенты в яичную массу. Тесто вымешать максимально аккуратно лопаткой в одном направлении по часовой стрелке. Но делать это нужно быстро, чтобы сохранилась ячеистая структура бисквита за счет присутствия воздуха в тесте. Выложить тесто в высокую форму. Если нет высокой формы, можно испечь бисквит в форме диаметром 18 см, он будет просто ниже.

Выпекать бисквит в предварительно разогретой до 165 градусов духовке ориентировочно 45 минут. Готовность проверять нажатием пальца на поверхность бисквита. Он должен издавать звук, как снег под ногами, а ямочка от пальца быстро выравнивается. Во время выпекания духовку не открывать.

Далее перевернуть форму с бисквитом на решетку и дать в таком состоянии полностью остыть. Таким образом остывание произойдет постепенно и равномерно, а бисквит не осядет при своей высоте.

Пройтись ножом вдоль края формы, чтобы легко достать бисквит. Готовый бисквит укутать в пищевую пленку и отправить в холодильник минимум на 5 часов. Это делается для того, чтобы бисквит стабилизировался и при нарезке не крошился. Данный бисквит требует дополнительной пропитки, ведь в нем совершенно нет жиров. Подходит для всех видов крема.

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