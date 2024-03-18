Високий бісквіт без розпушувача: як приготувати ідеальну основу для тортів і тістечок

Щоб бісквіт вийшов пишним, необхідно дотримуватися не тільки точного дозування інгредієнтів, а й ретельно дотримуватися процесу приготування.

Related video

Високий і пишний бісквіт — мрія кожної господині, і в кожної в запасі є свій перевірений рецепт. Кулінарна блогерка Юлія Михайлівна не тільки поділилася особистим способом приготування пишного бісквіта без розпушувача, а й розкрила секрети, які допоможуть досягти найкращого результату.

Пишний бісквіт без розпушувача

Інгредієнти:

яйця — 4 шт;

цукор — 110 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

кукурудзяний крохмаль — 20 г;

борошно — 120 г.

Спосіб приготування:

Яйця кімнатної температури збивати з цукром протягом 5 хвилин (якщо ручним міксером, то 7 хвилин). Яєчна маса має стати білою та збільшитися в об'ємі щонайменше втричі. Саме за рахунок добре збитих яєць бісквіт чудово піднімається без розпушувача.

Окремо з'єднати просіяний крохмаль і просіяне борошно. У два прийоми додати сухі інгредієнти в яєчну масу. Тісто вимішати максимально акуратно лопаткою в одному напрямку за годинниковою стрілкою. Але робити це потрібно швидко, щоб збереглася комірчаста структура бісквіта за рахунок присутності повітря в тісті. Викласти тісто у високу форму. Якщо немає високої форми, можна спекти бісквіт у формі діаметром 18 см, він буде просто нижчим.

Випікати бісквіт у попередньо розігрітій до 165 градусів духовці орієнтовно 45 хвилин. Готовність перевіряти натисканням пальця на поверхню бісквіта. Він має видавати звук, як сніг під ногами, а ямочка від пальця швидко вирівнюється. Під час випікання духовку не відкривати.

Далі перевернути форму з бісквітом на решітку і дати в такому стані повністю охолонути. У такий спосіб охолодження відбудеться поступово й рівномірно, а бісквіт не осяде при своїй висоті.

Пройтися ножем уздовж краю форми, щоб легко дістати бісквіт. Готовий бісквіт укутати в харчову плівку і відправити в холодильник мінімум на 5 годин. Це робиться для того, щоб бісквіт стабілізувався і під час нарізання не кришився. Цей бісквіт потребує додаткового просочення, адже в ньому абсолютно немає жирів. Підходить для всіх видів крему.

Читайте також:

Сирний бісквіт: як приготувати смачну випічку

Торт "Пташине молоко" з бісквітом: рецепт ніжної та ароматної випічки

Бостонський бісквітний торт-пиріг із заварним кремом: покроковий рецепт повітряної випічки