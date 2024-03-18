Високий бісквіт без розпушувача: як приготувати ідеальну основу для тортів і тістечок
Щоб бісквіт вийшов пишним, необхідно дотримуватися не тільки точного дозування інгредієнтів, а й ретельно дотримуватися процесу приготування.
Високий і пишний бісквіт — мрія кожної господині, і в кожної в запасі є свій перевірений рецепт. Кулінарна блогерка Юлія Михайлівна не тільки поділилася особистим способом приготування пишного бісквіта без розпушувача, а й розкрила секрети, які допоможуть досягти найкращого результату.
Пишний бісквіт без розпушувача
Інгредієнти:
- яйця — 4 шт;
- цукор — 110 г;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- кукурудзяний крохмаль — 20 г;
- борошно — 120 г.
Спосіб приготування:
Яйця кімнатної температури збивати з цукром протягом 5 хвилин (якщо ручним міксером, то 7 хвилин). Яєчна маса має стати білою та збільшитися в об'ємі щонайменше втричі. Саме за рахунок добре збитих яєць бісквіт чудово піднімається без розпушувача.
Окремо з'єднати просіяний крохмаль і просіяне борошно. У два прийоми додати сухі інгредієнти в яєчну масу. Тісто вимішати максимально акуратно лопаткою в одному напрямку за годинниковою стрілкою. Але робити це потрібно швидко, щоб збереглася комірчаста структура бісквіта за рахунок присутності повітря в тісті. Викласти тісто у високу форму. Якщо немає високої форми, можна спекти бісквіт у формі діаметром 18 см, він буде просто нижчим.
Випікати бісквіт у попередньо розігрітій до 165 градусів духовці орієнтовно 45 хвилин. Готовність перевіряти натисканням пальця на поверхню бісквіта. Він має видавати звук, як сніг під ногами, а ямочка від пальця швидко вирівнюється. Під час випікання духовку не відкривати.
Далі перевернути форму з бісквітом на решітку і дати в такому стані повністю охолонути. У такий спосіб охолодження відбудеться поступово й рівномірно, а бісквіт не осяде при своїй висоті.
Пройтися ножем уздовж краю форми, щоб легко дістати бісквіт. Готовий бісквіт укутати в харчову плівку і відправити в холодильник мінімум на 5 годин. Це робиться для того, щоб бісквіт стабілізувався і під час нарізання не кришився. Цей бісквіт потребує додаткового просочення, адже в ньому абсолютно немає жирів. Підходить для всіх видів крему.
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