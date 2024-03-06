Творожный бисквит: как приготовить вкусную выпечку

Если любите бисквиты, то попробуйте этот приятный десерт. И его можно использовать как основу для торта.

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При приготовлении творожного бисквита главное соблюдать баланс, чтобы он не превратился в творожный пирог. Его основу составляют яйца, причем белки и желтки взбиваются отдельно, а потом аккуратно смешиваются. Творог же необходимо добавлять в небольшом количестве. А если выпекать его на водяной бане, то он лучше поднимется, и получится нежным и пышным. Рецептом поделились на сайте Kamelena.

Творожный бисквит

Ингредиенты:

6 яиц;

300 г творога 9%;

150 г молока;

100 г сахара;

60 г муки;

30 г кукурузного крахмала;

1 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. ванильного сахара;

цедра половины лимона;

щепотка соли.

Белки нужно тщательно взбить, постепенно добавляя сахар, до крепких пиков.

В другую емкость положите желтки, добавьте творог, молоко, лимонный сок, ванильный сахар и щепотку соли.

Тщательно измельчите все погружным блендером в однородную гомогенную массу. У вас должна получиться абсолютно гладкая масса. Для творожного бисквита вместо творога можно использовать сливочный сыр или рикотту, будет тоже очень вкусно.

Добавьте лимонную цедру и перемешайте. Муку и крахмал просейте. Частями добавьте их к желтковой массе, аккуратно вымешивая на небольшой скорости.

После аккуратно вмешайте частями белки, с помощью легких заворачивающих движений снизу вверх.

Тесто для творожного бисквита получается очень пышное и воздушное.

Подготовьте форму, которую необходимо будет поставить в другую форму, в которую нужно будет налить кипяток, то есть сделать водяную баню. Переложите взбитое тесто в форму, аккуратно разровняйте. Поставите конструкцию в предварительно разогретую до 160 градусов духовку, и аккуратно влейте кипяток в наружную форму. Выпекайте творожный бисквит примерно 60 минут.

Готовый творожный бисквит остудите в духовке. И выньте из формы. Его можно дополнить взбитыми сливками и малиновым джемом.

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