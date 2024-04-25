Невероятная вкуснятина на десерт: как приготовить бисквитный рулет "Черный лес"

Это очень нежный и вкусный десерт. В нем идеально сочетаются шоколадный бисквит, творожный крем и вишни.

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Торт "Черный лес" — один из самых популярных тортов в мире. Но его можно приготовить и в форме рулета. Крем можно использовать не только такой, как указано в рецепте. Идеально подойдет крем чиз, заварной, сметанный, или даже взбитые сливки.

Можно использовать замороженные вишни. Предварительно их нужно разморозить и слить жидкость. Из жидкости готовится сироп.

Рулет "Черный лес"

Для бисквита:

три яйца;

сахар — 70 г;

ванильный сахар — 10 г;

мука — 60 г;

какао-порошок — 20 г;

соль — 0,5 г.

Для крема:

творог 9% — 350 г;

ванильный сахар — 10 г;

сахарная пудра — 50 г;

сливочное масло 82% — 100 г.

Для начинки:

консервированные или замороженные вишни — 150 г;

сок вишневый с сахаром (сироп от консервированных вишен) для пропитки — 80-100 г.

Просеянную муку смешайте с какао-порошком. Яйца комнатной температуры смешайте с солью, ванильным сахаром и обычным сахаром.

Перемешайте и взбивайте, пока на поверхности не будет держаться четкий рельеф в течение 10-15 секунд.

В два приема добавьте смесь какао-порошка и муки. Выложите тесто на пергамент и разровняйте.

Выпекайте бисквит в разогретой до 190 градусов духовке 10-15 минут. Бисквит переверните и полностью остудите.

Для крема творог комнатной температуры смешайте с сахарной пудрой, ванильным сахаром и мягким сливочным маслом. Перемешайте и взбейте блендером до максимальной однородности. Отправьте в холодильник на 15 минут.

С бисквита снимите бумагу, переверните и выложите на бумагу. Пропитайте вишневым сиропом. Выложите крем и разровняйте. Сверху разложите вишни без косточек.

Сформируйте рулет и отправьте в холодильник на 3-4 часа.

Перед подачей, украсьте шоколадным кремом или натертым шоколадом.

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