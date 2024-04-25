Невероятная вкуснятина на десерт: как приготовить бисквитный рулет "Черный лес"
Это очень нежный и вкусный десерт. В нем идеально сочетаются шоколадный бисквит, творожный крем и вишни.
Торт "Черный лес" — один из самых популярных тортов в мире. Но его можно приготовить и в форме рулета. Крем можно использовать не только такой, как указано в рецепте. Идеально подойдет крем чиз, заварной, сметанный, или даже взбитые сливки.
Можно использовать замороженные вишни. Предварительно их нужно разморозить и слить жидкость. Из жидкости готовится сироп.
Рулет "Черный лес"
Для бисквита:
- три яйца;
- сахар — 70 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- мука — 60 г;
- какао-порошок — 20 г;
- соль — 0,5 г.
Для крема:
- творог 9% — 350 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- сахарная пудра — 50 г;
- сливочное масло 82% — 100 г.
Для начинки:
- консервированные или замороженные вишни — 150 г;
- сок вишневый с сахаром (сироп от консервированных вишен) для пропитки — 80-100 г.
Просеянную муку смешайте с какао-порошком. Яйца комнатной температуры смешайте с солью, ванильным сахаром и обычным сахаром.
Перемешайте и взбивайте, пока на поверхности не будет держаться четкий рельеф в течение 10-15 секунд.
В два приема добавьте смесь какао-порошка и муки. Выложите тесто на пергамент и разровняйте.
Выпекайте бисквит в разогретой до 190 градусов духовке 10-15 минут. Бисквит переверните и полностью остудите.
Для крема творог комнатной температуры смешайте с сахарной пудрой, ванильным сахаром и мягким сливочным маслом. Перемешайте и взбейте блендером до максимальной однородности. Отправьте в холодильник на 15 минут.
С бисквита снимите бумагу, переверните и выложите на бумагу. Пропитайте вишневым сиропом. Выложите крем и разровняйте. Сверху разложите вишни без косточек.
Сформируйте рулет и отправьте в холодильник на 3-4 часа.
Перед подачей, украсьте шоколадным кремом или натертым шоколадом.
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