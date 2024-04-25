Изысканный десерт без хлопот: торт "Лукьяна" на сковороде

Чтобы торт был вкуснее, дайте ему настояться в холодильнике пару часов.

Related video

Приготовление торта на сковороде экономит время, которое обычно тратится на выпечку в духовке, но позволяет получить не менее хороший результат. Автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день" поделилась проверенным рецептом торта "Лукьяна", приготовленным на сковороде. Попробуйте и вы такой десерт.

Торт "Лукьяна" на сковороде

Ингредиенты:

Для коржей:

сгущенка – 370 гр;

яйцо – 1 шт;

порошок для печенья (разрыхлитель) — 1 пачка;

мука — 450 гр.

Для крема:

сливочное молоко – 750 мл;

сахар – 200 гр;

ванильный сахар – 2 пачки;

яйца – 3 шт;

мука – 3 ст. л;

масло – 300 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим коржи. В миску налить сгущенку, добавить яйцо, разрыхлитель и перемешать. Постепенно просеивая муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Разделить его на восемь частей. Раскатать, при необходимости подсыпая мукой, одну часть тонким кругом по размеру сковородки, где будет жариться корж. Чтобы она не пузырилась, проколоть лепешку вилкой. Переложить ее на хорошо разогретую сухую сковороду и жарить с двух сторон до зарумянивания примерно по минуте с каждой стороны на огне чуть меньше среднего.

Пока жарится один корж, раскатать следующий и таким образом испечь все восемь коржей. По мере готовности складывать коржи друг на друга и накрывать полотенцем. Готовые лепешки можно подровнять ножом, а обрезки перемолоть в крошку, которой затем украсить бока торта.

Далее делаем крем. В кастрюлю с толстым дном налить молоко, добавить сахар и ванильный сахар и нагреть почти до кипения, после чего убавить огонь. Яйца взбить венчиком и тоненькой струйкой влить в горячее молоко, постоянно помешивая. Всыпать муку и, помешивая, проварить 3-5 минут. Остудить крем до комнатной температуры. Мягкое масло взбить, постепенно по ложке добавляя заварной крем комнатной температуры, взбить до однородной пышной массы.

Перемазать торт кремом. Лучше собирать его в кондитерском кольце. Дать торту настояться в холодильнике два часа. Украсить по желанию.

Читайте также:

Духовка не понадобится: как приготовить быстрый торт "Мандариновый рай"

Несладкий торт "Наполеон": рецепт популярного торта с творогом и грушами

Необыкновенно вкусный: пошаговый рецепт кофейного торта с орехами