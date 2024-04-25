Вишуканий десерт без клопоту: торт "Лук'яна" на сковороді

Щоб торт був смачнішим, дайте йому настоятися в холодильнику кілька годин.

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Приготування торта на пательні економить час, який зазвичай витрачається на випічку в духовці, але дає змогу отримати не менш гарний результат. Авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" поділилася перевіреним рецептом торта "Лук'яна", приготованим на сковороді. Спробуйте і ви такий десерт.

Торт "Лук'яна" на сковороді

Інгредієнти:

Для коржів:

згущене молоко — 370 г;

яйце — 1 шт;

порошок для печива (розпушувач) — 1 пачка;

борошно — 450 г.

Для крему:

вершкове молоко — 750 мл;

цукор — 200 гр;

ванільний цукор — 2 пачки;

яйця — 3 шт;

борошно — 3 ст. л;

масло — 300 г.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо коржі. У миску налити згущене молоко, додати яйце, розпушувач і перемішати. Поступово просіюючи борошно, замісити м'яке, еластичне тісто. Розділити його на вісім частин. Розкачати, за потреби підсипаючи борошном, одну частину тонким колом за розміром сковорідки, де смажитиметься корж. Щоб він не пузирився, проколоти корж виделкою. Перекласти його на добре розігріту суху сковорідку і смажити з двох боків до рум'янцю приблизно по хвилині з кожного боку на вогні, трохи меншому за середній.

Поки смажиться один корж, розкачати наступний і так спекти всі вісім коржів. У міру готовності складати коржі один на одного і накривати рушником. Готові коржі можна підрівняти ножем, а обрізки перемолоти на крихту, якою потім прикрасити боки торта.

Далі робимо крем. У каструлю з товстим дном налити молоко, додати цукор і ванільний цукор і нагріти майже до кипіння, після чого зменшити вогонь. Яйця збити вінчиком і тоненькою цівкою влити в гаряче молоко, постійно помішуючи. Всипати борошно і, помішуючи, проварити 3-5 хвилин. Остудити крем до кімнатної температури. М'яке масло збити, поступово по ложці додаючи заварний крем кімнатної температури, збити до однорідної пишної маси.

Перемазати торт кремом. Краще збирати його в кондитерському кільці. Дати торту настоятися в холодильнику дві години. Прикрасити за бажанням.

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