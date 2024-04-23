Духовка не знадобиться: як приготувати швидкий торт "Мандариновий рай"

Він готується за лічені хвилини та виходить дуже смачним.

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Якщо у вас поганий настрій, то можна підняти його, приготувавши смачний швидкий торт "Мандариновий рай". Рецепт опублікували на сайті Gazdynja.

Торт "Мандариновий рай"

Інгредієнти:

печиво — 360 г;

вершкове масло — 50 г;

мандарини — 5 шт.;

дрібка ваніліну;

молоко — 500 мл;

кукурудзяний крохмаль — 60 г;

два яйця;

цукор — 80 г;

чорний шоколад — 30 г.

Мандарини очищаємо та нарізаємо невеликими шматочками. У сотейнику з’єднуємо половину від загальної кількості молока з ваніліном і цукром, яйцями та кукурудзяним крохмалем. Ретельно збиваємо інгредієнти й додаємо залишки молока.

На повільному вогні варимо суміш, постійно помішуючи. Доводимо масу до загустіння та знімаємо з вогню. В гарячий крем додаємо вершкове масло, добре змішуємо компоненти.

На дно форми для випікання викладаємо шар із печива.

Покриваємо печивом третиною крему, посипаємо шматочками мандарина.

На мандариновий шар кладемо печиво, покриваючи всю поверхню. Повторюємо всі шари, поки не закінчиться крем.

Останнім шаром має бути крем, який ми покриваємо шоколадною стружкою. У холодильнику стабілізуємо десерт кілька годин.

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