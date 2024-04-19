Несолодкий торт "Наполеон": рецепт популярного торту із сиром та грушами

Якщо любите торт Наполеон, то спробуйте цю варіацію відомого торта. Крем буде несолодким.

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Торт Наполеон можна приготувати як солодкий, так і закусочний. Ідеальним буде крем із сиру дорблю, а пікантності нададуть скибочки груш. Рецептом поділились на сайті Village.

Торт Наполеон із сирним кремом та грушами

Інгредієнти:

300 г готового листкового тіста;

250 г сиру дорблю;

300 мл вершків;

50 мл портвейну;

250 г плавленого сиру;

дві груші.

Розігріваємо духовку до 200 градусів. Листкове тісто розкачуємо у тонкий пласт на присипаному борошном столі. Перекладаємо на деко та випікаємо протягом 12 хвилин.

Змішуємо два види сиру та переминаємо виделкою у глибокій мисці.

Додаємо до сиру вершки та портвейн і ретельно збиваємо за допомогою вінчика, поки у вас не вийде мус, тобто ваш сирний крем.

Груші миємо та нарізаємо невеликими тонкими, майже прозорими скибочками.

Готове тісто розрізаємо на 4 частини. Поверхню коржа залишаємо без крему. А всі інші перемащуємо сирним кремом, викладаємо тонкі скибочки груш та збираємо тортик.

Можна посипати готовий торт меленим чорним перцем. Залиште його в холодильнику хоча б на пару годин.

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