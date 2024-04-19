Несладкий торт "Наполеон": рецепт популярного торта с творогом и грушами

Если любите торт Наполеон, то попробуйте эту вариацию известного торта. Крем будет несладким.

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Торт Наполеон можно приготовить как сладкий, так и закусочный. Идеальным будет крем из сыра дорблю, а пикантности предоставят ломтики груш. Рецептом поделились на сайте Village.

Торт Наполеон с творожным кремом и грушами

Ингредиенты:

300 г готового слоеного теста;

250 г сыра дорблю;

300 мл сливок;

50 мл портвейна;

250 г плавленого сыра;

две груши.

Разогреваем духовку до 200 градусов. Слоеное тесто раскатываем в тонкий пласт на присыпанном мукой столе. Перекладываем на противень и выпекаем в течение 12 минут.

Смешиваем два вида сыра и переминаем вилкой в глубокой миске.

Добавляем к творогу сливки и портвейн и тщательно взбиваем с помощью венчика, пока у вас не получится мусс, то есть ваш сырный крем.

Груши моем и нарезаем небольшими тонкими, почти прозрачными ломтиками.

Готовое тесто разрезаем на 4 части. Поверхность коржа оставляем без крема. А все остальные перемазываем творожным кремом, выкладываем тонкие ломтики груш и собираем тортик.

Можно посыпать готовый торт молотым черным перцем. Оставьте его в холодильнике хотя бы на пару часов.

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