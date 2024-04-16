Домашний хлеб в рукаве: оригинальный рецепт вкусной выпечки
Хлеб, приготовленный таким способом, получается ничем не хуже, чем сделанный более традиционным методом.
Способов выпечки домашнего хлеба есть очень много: в духовке, хлебопечке, на сковороде. Но вряд ли многие из вас знают, что его можно печь и в рукаве. Как это сделать, рассказали в блоге "Кулинарная книга". Он получается мягкий и вкусный.
Хлеб в рукаве
Ингредиенты:
- мука – 600 гр;
- сухие дрожжи – 12 гр;
- теплая вода – 400 мл;
- сахар – 1,5 ч. л;
- соль – 1 ч. л;
- масло растительное – 2 ст. л.
Способ приготовления:
В глубокую миску влить теплую воду, добавить к ней дрожжи, соль, сахар и перемешать. Долить масло и просеять муку. Замесить липкое тесто.
Выложить тесто в форму, смазанную растительным маслом, и оставить на 2-3 часа в теплом месте.
По истечении этого времени переложить тесто на поверхность, смазанную маслом и присыпанную мукой. Сформировать хлеб.
Положить хлеб в рукав для выпечки и оставить на 15-20 минут.
Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов в течение 50-60 минут.
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