Домашний хлеб в рукаве: оригинальный рецепт вкусной выпечки

Хлеб, приготовленный таким способом, получается ничем не хуже, чем сделанный более традиционным методом.

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Способов выпечки домашнего хлеба есть очень много: в духовке, хлебопечке, на сковороде. Но вряд ли многие из вас знают, что его можно печь и в рукаве. Как это сделать, рассказали в блоге "Кулинарная книга". Он получается мягкий и вкусный.

Хлеб в рукаве

Ингредиенты:

мука – 600 гр;

сухие дрожжи – 12 гр;

теплая вода – 400 мл;

сахар – 1,5 ч. л;

соль – 1 ч. л;

масло растительное – 2 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокую миску влить теплую воду, добавить к ней дрожжи, соль, сахар и перемешать. Долить масло и просеять муку. Замесить липкое тесто.

Выложить тесто в форму, смазанную растительным маслом, и оставить на 2-3 часа в теплом месте.

По истечении этого времени переложить тесто на поверхность, смазанную маслом и присыпанную мукой. Сформировать хлеб.

Положить хлеб в рукав для выпечки и оставить на 15-20 минут.

Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов в течение 50-60 минут.

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