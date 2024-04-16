Домашній хліб у рукаві: оригінальний рецепт смачної випічки

Хліб, приготований таким способом, виходить нічим не гіршим, ніж зроблений більш традиційним методом.

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Способів випікання домашнього хліба є дуже багато: у духовці, хлібопічці, на сковороді. Але навряд чи багато хто з вас знає, що його можна пекти і в рукаві. Як це зробити, розповіли в блозі "Кулінарна книга". Він виходить м'який і смачний.

Хліб у рукаві

Інгредієнти:

борошно — 600 г;

сухі дріжджі — 12 г;

тепла вода — 400 мл;

цукор — 1,5 ч. л;

сіль — 1 ч. л;

олія рослинна — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибоку миску влити теплу воду, додати до неї дріжджі, сіль, цукор і перемішати. Долити олію та просіяти борошно. Замісити липке тісто.

Викласти тісто у форму, змащену олією, і залишити на 2-3 години в теплому місці.

Після закінчення цього часу перекласти тісто на поверхню, змащену маслом і присипану борошном. Сформувати хліб.

Покласти хліб у рукав для випічки і залишити на 15-20 хвилин.

Випікати в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів протягом 50-60 хвилин.

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