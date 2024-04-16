Домашній хліб у рукаві: оригінальний рецепт смачної випічки
Хліб, приготований таким способом, виходить нічим не гіршим, ніж зроблений більш традиційним методом.
Способів випікання домашнього хліба є дуже багато: у духовці, хлібопічці, на сковороді. Але навряд чи багато хто з вас знає, що його можна пекти і в рукаві. Як це зробити, розповіли в блозі "Кулінарна книга". Він виходить м'який і смачний.
Хліб у рукаві
Інгредієнти:
- борошно — 600 г;
- сухі дріжджі — 12 г;
- тепла вода — 400 мл;
- цукор — 1,5 ч. л;
- сіль — 1 ч. л;
- олія рослинна — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
У глибоку миску влити теплу воду, додати до неї дріжджі, сіль, цукор і перемішати. Долити олію та просіяти борошно. Замісити липке тісто.
Викласти тісто у форму, змащену олією, і залишити на 2-3 години в теплому місці.
Після закінчення цього часу перекласти тісто на поверхню, змащену маслом і присипану борошном. Сформувати хліб.
Покласти хліб у рукав для випічки і залишити на 15-20 хвилин.
Випікати в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів протягом 50-60 хвилин.
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