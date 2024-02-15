Рецепти рум'яного хліба з "корисним повітрям": у духовці і мультиварці

За словами пекарів, хліб, випечений у мультиварці, практично не вимагає вашої уваги під час випічки, і це плюс.

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Хліб "з повітрям" — один з найкорисніших, бо випікається на заквасці. Хліб на її основі дієтологи вважають більш здоровим варіантом порівняно із звичайним — він легше перетравлюється і краще засвоюється. Рецепт пропонуємо такий.

Як зробити хлібну закваску

Хлібна закваска продається у великих супермаркетах, але її можна приготувати в домашніх умовах. Процес дозрівання закваски займає 5 днів, але зусиль потрібно мінімум. Закваску можна готувати з пшеничного, житнього чи будь-якого іншого борошна на ваш вибір.

Інгредієнти:

борошно – 400 г;

вода – 500 мл.

Першого дня змішайте 100 г борошна і 150 мл ледь теплої води. Вилийте суміш у велику банку об'ємом не менше 1 л, оскільки закваска зростатиме в об'ємі. Накрийте банку плівкою, потім рушником. Залишіть на 24 години за кімнатної температури.

На другий день закваска вкрилася бульбашками і почала бродити. Вмішайте в неї 100 г борошна та 100 мл води. Це називається "годуванням" закваски. Знову накрийте банку плівкою та рушником і залиште на добу.

На третій день вмішайте в закваску 100 г борошна та 150 мл води. Перемішайте до однорідності. За потреби перелийте закваску у велику ємність. Накрийте плівкою та рушником, залиште ще на добу.

На четвертий день знову додайте в закваску 100 г борошна та 100 мл води і залиште закваску на добу.

На п'ятий день закваска готова. З неї вже можна пекти хліб та інші борошняні вироби. Якщо не збираєтеся відразу використовувати продукт, поставте його в холодильник. Закваска може зберігатися скільки завгодно, але раз на тиждень її потрібно підгодовувати: змішати 50 г закваски, 50 г борошна та 50 мл води, залишити на добу і додати в решту закваски.

Хліб на заквасці

Для пожвавлення закваски —

готова закваска — 50 г;

вода — 70 мл;

борошно — 50 г.

Для опари —

закваска — 100 г;

вода — 100 мл;

борошно — 50 г.

Для тесту —

борошно — 230 г;

вода — 150 мл;

олія— 3 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

насіння, висівки до смаку.

Перед приготуванням візьміть 150 г закваски із холодильника: 50 г закваски відкладіть для пожвавлення, а 100 г — для опари.

Закваску для пожвавлення тіста заздалегідь залиште за кімнатної температури на пару годин. Змішайте з теплою водою та борошном. Залишіть при кімнатній температурі на 3-4 години, щоб закваска "дозріла" і піднялася втричі.

Для приготування опари змішайте закваску з водою та борошном і залиште на 3-4 години за кімнатної температури. Опара має піднятися вдвічі.

Для тесту розчиніть мед у теплій воді. Борошно просійте через решето. В опару додайте олію, половину борошна, сіль і розведений у воді мед, перемішайте. За бажанням також додайте висівки, будь-яке насіння або прянощі.

Додайте до тесту закваску та другу половину борошна. Замісіть тісто лопаткою або руками – воно виходить досить липким. Викладіть тісто в змащену форму для хліба. Накрийте тісто у формі рушником і залиште на 1,5-2 години — за цей час воно збільшиться в 2 рази.

Випікайте хліб у духовці від 45 хвилин (пшеничний хліб) до 80 хвилин (житній). Перші 20 хвилин випікання встановіть температуру 210 градусів, потім знизьте її до 190 градусів. Готовий хліб може бути трохи рідкуватим, але через 12 годин м'якуш ущільнюється.

Хліб у мультиварці

А ще його можна готувати вдома, у мультиварці. А переконалися ми в цьому, спробувавши ось цей рецепт. Дійсно просто та смачно. До речі, хліб, випечений у мультиварці, практично не вимагає вашої уваги під час випічки. Це ще один плюс.

Інгредієнти:

молоко — 250 мл;

борошно пшеничне — 400 г;

сіль — 1 ч. л. (без гірки);

цукор — 1 ч. л.;

дріжджі сухі — 1 ч. л.;

олія нерафінована — 2 ст. л.

Злегка нагрійте в мікрохвильовій печі молоко, розпустіть в ньому дріжджі до однорідності. Додати сіль і цукор.

Коли дріжджі почнуть роботу і на поверхні з'являться бульбашки повітря, додайте до них олію. Перемішайте та додайте пшеничне борошно, але обов'язково просійте його через решето. Таким чином ви розіб'єте грудочки, приберете непотрібні вкраплення і зробите тісто ще легшим та повітряним. Вимішуйте тісто спочатку кулінарним вінчиком, а закінчувати заміс краще на поверхні столу або великій дошці.

Даємо тісту відпочити та підійти в теплому місці близько 30 хв. Осадіть тісто і сформуйте коржик.

Покладіть у змащену олією чашу мультиварки, включіть режим "Підігрів" на 10 хв. Потім вимкніть його, залиште підійти майбутній хлібець ще на 20 хв. Після цього, коли хліб знову піднявся, увімкніть режим "Випічка" на 150 градусів на 50 хв. Через 30 хв., коли скоринка хліба зверху стала щільною і не продавлюється при натисканні, переверніть буханець за допомогою чаші для пароварки на інший бік, щоб хліб був рум'яним з усіх боків.

Після закінчення режиму випічки дістаньте хліб із мультиварки на чашу пароварки та залиште до повного остигання.

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