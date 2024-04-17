М'ясні рулетики з маринованим огірком: покроковий рецепт

Рулетики можна подавати з будь-яким гарніром.

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Не знаєте, що смачного приготувати на вечерю, щоб звичний гарнір заграв новими барвами? Тоді рекомендуємо звернути увагу на м'ясні рулетики з маринованим огірком. Рецептом цієї ситної страви поділилися в блозі "Консервація і кулінарія". Порадуйте себе та рідних новою ситною стравою.

М'ясні рулетики з маринованим огірком

Інгредієнти:

свинина — 350 г;

солоні огірки — 150 г;

часник — 2-3 зубчики;

сир твердий — 80-90 г;

яйця — 1 шт;

борошно — 2 ст. л;

олія рослинна — 50 г;

спеції.

Спосіб приготування:

Свинину нарізати пластинами, відбити, щоб вийшли тонкі листи. Посолити та поперчити.

Сир і солоні огірки нарізати смужками. На м'ясо викласти шматочки огірків і сиру, додати трохи подрібненого часнику. Згорнути м'ясо рулетиками. Щоб воно не розпадалося, можна скріпити рулети зубочистками. Запанірувати їх у борошні, потім занурити у збите яйце.

Обсмажувати рулетики в сковороді з олією на сильному вогні 2-3 хвилини, потім на мінімальному вогні під кришкою — ще 15-20 хвилин.

Подавати з будь-яким гарніром.

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