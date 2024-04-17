М'ясні рулетики з маринованим огірком: покроковий рецепт
Рулетики можна подавати з будь-яким гарніром.
Не знаєте, що смачного приготувати на вечерю, щоб звичний гарнір заграв новими барвами? Тоді рекомендуємо звернути увагу на м'ясні рулетики з маринованим огірком. Рецептом цієї ситної страви поділилися в блозі "Консервація і кулінарія". Порадуйте себе та рідних новою ситною стравою.
М'ясні рулетики з маринованим огірком
Інгредієнти:
- свинина — 350 г;
- солоні огірки — 150 г;
- часник — 2-3 зубчики;
- сир твердий — 80-90 г;
- яйця — 1 шт;
- борошно — 2 ст. л;
- олія рослинна — 50 г;
- спеції.
Спосіб приготування:
Свинину нарізати пластинами, відбити, щоб вийшли тонкі листи. Посолити та поперчити.
Сир і солоні огірки нарізати смужками. На м'ясо викласти шматочки огірків і сиру, додати трохи подрібненого часнику. Згорнути м'ясо рулетиками. Щоб воно не розпадалося, можна скріпити рулети зубочистками. Запанірувати їх у борошні, потім занурити у збите яйце.
Обсмажувати рулетики в сковороді з олією на сильному вогні 2-3 хвилини, потім на мінімальному вогні під кришкою — ще 15-20 хвилин.
Подавати з будь-яким гарніром.
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