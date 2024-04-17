Ідеальна сирна паска: без масла, але з цукатами
Будьте уважні — дуже важливо не довести суміш желатину, цукру і яєць до кипіння, щоб яйця не згорнулися.
Для тих, хто ще шукає ідеальний рецепт сирної паски, поспішаємо поділитися рецептом, який зробить ваш витвір не таким калорійним, але дуже смачним.
Інгредієнти:
- сир — 600 г;
- яйця — 2 шт;
- молоко — 230 мл;
- желатин — 10 г;
- цукор — за смаком;
- горіхи/цукати/сухофрукти — хто що любить.
Якщо желатин не швидкорозчинний, то слід замочити спочатку його. Ми пропонуємо зробити це у молоці — приблизно 50 мл.
Яйця збиваємо в піну, додаємо молоко, нагріваємо на повільному вогні до загустіння. Потім додаємо набряклий желатин і цукор, нагріваємо, постійно помішуючи. Будьте уважні — треба не довести суміш до кипіння, щоб яйця не згорнулися.
Коли всі інгредієнти розчиняться, зняти з вогню й остудити до кімнатної температури.
Сир подрібніть блендером, додайте молочну суміш і сухофрукти.
Вистеліть форму для паски (можна використовувати друшляк) марлею, викладіть отриману суміш і поставте під гніт у холодильник на ніч.
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