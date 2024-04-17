Ідеальна сирна паска: без масла, але з цукатами

Будьте уважні — дуже важливо не довести суміш желатину, цукру і яєць до кипіння, щоб яйця не згорнулися.

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Для тих, хто ще шукає ідеальний рецепт сирної паски, поспішаємо поділитися рецептом, який зробить ваш витвір не таким калорійним, але дуже смачним.

Інгредієнти:

сир — 600 г;

яйця — 2 шт;

молоко — 230 мл;

желатин — 10 г;

цукор — за смаком;

горіхи/цукати/сухофрукти — хто що любить.

Якщо желатин не швидкорозчинний, то слід замочити спочатку його. Ми пропонуємо зробити це у молоці — приблизно 50 мл.

Яйця збиваємо в піну, додаємо молоко, нагріваємо на повільному вогні до загустіння. Потім додаємо набряклий желатин і цукор, нагріваємо, постійно помішуючи. Будьте уважні — треба не довести суміш до кипіння, щоб яйця не згорнулися.

Коли всі інгредієнти розчиняться, зняти з вогню й остудити до кімнатної температури.

Сир подрібніть блендером, додайте молочну суміш і сухофрукти.

Вистеліть форму для паски (можна використовувати друшляк) марлею, викладіть отриману суміш і поставте під гніт у холодильник на ніч.

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