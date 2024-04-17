Идеальная творожная пасха: без масла, но с цукатами
Будьте внимательны — очень важно не довести смесь желатина, сахара и яиц до кипения, чтобы яйца не свернулись.
Для тех, кто еще ищет идеальный рецепт творожной пасхи, спешим поделиться рецептом, который сделает ваше произведение не таким калорийным, но очень вкусным.
Ингредиенты:
- творог — 600 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 230 мл;
- желатин — 10 г;
- сахар — по вкусу;
- орехи/цукаты/сухофрукты — кто что любит.
Если желатин не быстрорастворимый, то следует замочить сначала его. Мы предлагаем сделать это в молоке — примерно 50 мл.
Яйца взбиваем в пену, добавляем молоко, нагреваем на медленном огне до загустения. Затем добавляем набухший желатин и сахар, нагреваем, постоянно помешивая. Будьте внимательны — надо не довести смесь до кипения, чтобы яйца не свернулись.
Когда все ингредиенты растворятся, снять с огня и остудить до комнатной температуры.
Творог измельчите блендером, добавьте молочную смесь и сухофрукты.
Выстелите форму для пасхи (можно использовать дуршлаг) марлей, выложите полученную смесь и поставить под гнет в холодильник на ночь.
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