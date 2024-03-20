Классическая пасха по рецепту Дюкана: без муки, масла и сахара (видео)
Приготовленный по этим рецептам пасхальный кулич — без муки, сахара, масла — еще и позаботится о том, чтобы вы и ваши домочадцы не набрали лишний вес.
В 2024 году украинцы будут отмечать Пасху: римо-католики — 31 марта, православные и греко-католики — 5 мая. Однако в любом случае главная на праздничном столе в эти дни — пасха, или пасхальный кулич. А приготовленная по рецепту известного французского диетолога Пьера Дюкана — без муки, сахара, масла — она еще и позаботится о том, чтобы вы и ваши домочадцы не набрали лишний вес за этот вкусный праздник, особенно после поста.
Паска по рецепту Дюкана
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- овсяные хлопья — 4 ст. л.;
- разрыхлитель — 5 г;
- сахарозаменитель — 10 г;
- сухое обезжиренное молоко — 7 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 20 г;
- сухие дрожжи — 4 г;
- молоко свежее обезжиренное — 2 ст. л.;
- яичный белок — 1 шт.;
- ваниль — по вкусу.
Для приготовления опары к дрожжам добавьте сахарозаменитель, а потом — теплое обезжиренное молоко. Перемешайте до однородной консистенции. Добавьте сухое молоко, снова перемешайте. Поставьте в теплое место на 10 минут.
В глубокой миске взбейте вилкой 2 яйца и 1 желток (около 2 минут). Добавьте все сыпучие компоненты (кроме дрожжей), перемешайте.
Залейте опару, сахарозаменитель и молоко. Перемешайте и сразу поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-35 мин. Чтобы тесто не вытекало из формы, посыпьте дно крахмалом.
Для помадки взбейте белки до густой консистенции и покройте ею верхушки паски.
Паска с сухофруктами — без дрожжей и сахара
Ингредиенты:
Для теста —
- мука — 175 г (70 г — рисовая, 70 г — цельнозерновая, 35 г — кукурузная);
- яйца — 4 шт.;
- йогурт 3% — 280 г;
- сухое молоко — 100 г;
- подсластитель — 20 г;
- разрыхлитель — 20 г;
- курага — 110 г;
- апельсин — 1 шт.;
- миндальные хлопья — 30 г.
Для глазури —
- творог — 60 г;
- сухое молоко — 90 г;
- мед — 12 г (или подсластитель);
- вяленая вишня, памела, миндальные хлопья — для украшения.
Выпекать 40 минут при температуре 180°С.Важно
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