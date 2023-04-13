Пасха 2023. Кулич панеттоне – лучшая итальянская выпечка с изюмом, цукатами и курагой

Творожная пасха и кулич панеттоне – два бесспорно лучших десерта, которые украсят любой стол и поразят гостей своим изысканным вкусом. Про творожную пасху мы много писали, а вот теперь уделим внимание панеттоне.

Related video

Кулич панеттоне — это традиционный итальянский пирог (или кекс), который напоминает украинскую пасху, поэтому в нашей стране панеттоне готовят к Пасхе, а не на Рождество, как в Италии. Нежное мягкое тесто, соблазнительное сочетание мускатного ореха и апельсиновой цедры, фрукты и сочные изюминки — в эту выпечку легко влюбиться с первого кусочка.

Панеттоне — это один из самых известных и любимых рождественских десертов в Италии. Его история уходит корнями в средневековье, когда он был подарком для богатых семей и духовенства. С тех пор рецепт пирога несколько изменился, но его основные ингредиенты остались прежними: мука, яйца, сливочное масло, сахар, дрожжи и разнообразные добавки.

Фокус в подробностях расскажет, как приготовить пасху панеттоне, чтобы она получилась воздушной и вкусной.

Пасха панеттоне

Ингредиенты:

Мука — 800 г

Сахар — 300 г

Сливочное масло — 150 г

Молоко 2,5 % — 250 мл

Яйца — 3 шт.

Желтки — 2 шт.

Дрожжи свежие — 40 г

Изюм — 150 г

Цукаты — 100 г

Курага — 150 г

Мускатный орех молотый — 1 ч. л.

Апельсиновая цедра — 1 ст. л.

Кардамон — 0,5 ч. л.

Ванильный сахар — 20 г

Для глазури:

Сахарная пудра — 200 г

Молоко 2,5 % — 2 ст. л.

В самом начале вам нужно приготовить дрожжевую смесь. В глубокую тарелку измельчаем дрожжи, добавляем 2 столовые ложки сахара и 4 столовые ложки теплого молока. Все хорошо перемешиваем до однородности. Туда же высыпаем 2 столовые ложки муки, еще раз мешаем. Отставляем смесь на 15-20 минут, чтобы дрожжи начали брожение.

Тем временем в большой миске вам нужно просеять 2 стакана муки, вылить теплое молоко и тщательно перемешать. Сюда же добавьте дрожжевую смесь, после чего все перемешайте до однородности. Готовую опару накрываем полотенцем и ставим в теплое место на час. За это время опара должна подняться в 3-4 раза.

Миксером взбейте яйца, добавьте желтки и вылейте их в опару. Предварительно размягченное масло нарежьте кубиками и также положите к тесту. Туда же высыпьте сахар, хорошо вымесите. В тесто добавьте 3 стакана муки, специи и пряности.

Вымешивать тесто нужно в течение часа. Сначала оно будет достаточно липким. Чтобы тесто меньше прилипало к рукам, можно смазывать ладони небольшим количеством масла. Добавлять муку нужно постепенно, пока тесто не станет упругим, мягким и однородным.

Замесив тесто, необходимо переложить его в большую миску и оставить в тепле на 2 часа. За это время оно должно подойти и увеличиться в несколько раз. Пока тесто подходит, промойте изюм, курагу и цукаты, просушите их на бумажном полотенце. Курагу и цукаты лучше порезать небольшими кусочками, чтобы все вкусняшки были одинаковой формы.

Готовое тесто достаньте из емкости, еще раз хорошо вымесите руками, добавьте к нему изюм, цукаты, курагу.

Теперь приготовьте формы для выпечки: смажьте их маслом и положите на дно пергамент. Переложите тесто, заполняя только 1/3 каждой формы.

Накройте формы полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 минут. За это время тесто должно подняться до верха формы.

Поставьте куличи в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 40-50 минут до золотистой корочки.

Для глазури в небольшой миске взбейте сахарную пудру и молоко до гладкости. Используя кондитерский шприц или пакетик с уголком, украсьте пироги глазурью по своему вкусу.

Вы думали, что кулич панеттоне только из-за своего итальянского происхождения? Как видите, приготовить ее не просто, но все усилия будут вознаграждены неимоверным вкусом.

Впрочем, вы можете попробовать приготовить что-нибудь попроще, например творожную пасху со сгущенкой.