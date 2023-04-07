Пасха 2023. Рецепт самого вкусного пасхального кулича с изюмом
Сейчас много рецептов пасхальной выпечки, но классический рецепт с изюмом и ванильным ароматом ничто не превзойдет.
Пасхальный кулич — традиционная пасхальная выпечка, которая напоминает о том, как Иисус Христос после воскресения принимал пищу вместе с апостолами. Пасхальный кулич должен быть ароматным, пышным и вкусным. Для его приготовления нужно подобрать качественные продукты и соблюдать пропорции.
Для этого рецепта от Фокуса лучше всего взять крупный светлый изюм без косточек. Тогда кулич получится очень вкусным.
Самый вкусный пасхальный кулич
Ингредиенты:
Для теста:
- 500 мл молока;
- 1,3 кг муки;
- 6 яиц;
- 200 г сливочного масла;
- 250 г сахара;
- 11 г сухих дрожжей;
- ½ ч. л. ванилина;
- щепотка соли;
- 300 г изюма без косточек.
Для глазури:
- два яичных белка;
- 100 г сахара.
Разведите сухие дрожжи в теплом молоке, добавьте к ним 500 грамм муки и поставьте опару в теплое место на полчаса.
Желтки отделите от белков и разотрите их с сахаром и ванилином. Белки взбейте с солью в пену.
В опару введите желтки, мягкое сливочное масло, яичные белки и постепенно, помешивая, всыпьте оставшуюся муку. Замесите тесто и оставьте его на один час, чтобы подошло.
После чего добавьте промытый изюм, перемешайте и подождите, пока тесто еще раз поднимется.
Готовым тестом заполните смазанные маслом формочки на треть и оставьте в таком виде на некоторое время.
Выпекайте куличи в разогретой до 150 градусов духовке до готовности.
Для глазури взбейте белки со сахаром до образования плотной пены. Готовые куличи выньте из духовки, остудите и достаньте из формочек. Сверху украсьте глазурью, а также мармеладом и посыпками.
Также вы можете приготовить вкусный пасхальный кулич с кардамоном и ванилью.