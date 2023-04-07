Пасха 2023. Рецепт самого вкусного пасхального кулича с изюмом

Сейчас много рецептов пасхальной выпечки, но классический рецепт с изюмом и ванильным ароматом ничто не превзойдет.

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Пасхальный кулич — традиционная пасхальная выпечка, которая напоминает о том, как Иисус Христос после воскресения принимал пищу вместе с апостолами. Пасхальный кулич должен быть ароматным, пышным и вкусным. Для его приготовления нужно подобрать качественные продукты и соблюдать пропорции.

Для этого рецепта от Фокуса лучше всего взять крупный светлый изюм без косточек. Тогда кулич получится очень вкусным.

Самый вкусный пасхальный кулич

Ингредиенты:

Для теста:

500 мл молока;

1,3 кг муки;

6 яиц;

200 г сливочного масла;

250 г сахара;

11 г сухих дрожжей;

½ ч. л. ванилина;

щепотка соли;

300 г изюма без косточек.

Для глазури:

два яичных белка;

100 г сахара.

Разведите сухие дрожжи в теплом молоке, добавьте к ним 500 грамм муки и поставьте опару в теплое место на полчаса.

Желтки отделите от белков и разотрите их с сахаром и ванилином. Белки взбейте с солью в пену.

В опару введите желтки, мягкое сливочное масло, яичные белки и постепенно, помешивая, всыпьте оставшуюся муку. Замесите тесто и оставьте его на один час, чтобы подошло.

После чего добавьте промытый изюм, перемешайте и подождите, пока тесто еще раз поднимется.

Готовым тестом заполните смазанные маслом формочки на треть и оставьте в таком виде на некоторое время.

Выпекайте куличи в разогретой до 150 градусов духовке до готовности.

Для глазури взбейте белки со сахаром до образования плотной пены. Готовые куличи выньте из духовки, остудите и достаньте из формочек. Сверху украсьте глазурью, а также мармеладом и посыпками.

Также вы можете приготовить вкусный пасхальный кулич с кардамоном и ванилью.