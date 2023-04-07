Великдень 2023. Рецепт найсмачнішої паски з родзинками
Зараз багато рецептів великодньої випічки, але класичний рецепт із родзинками та ванільним ароматом ніщо не перевершить.
Паска — традиційна пасхальна випічка, яка нагадує про те, як Ісус Христос після воскресіння приймав їжу разом з апостолами. Паска повинна бути ароматною, пишною і смачною. Для його приготування потрібно підібрати якісні продукти та дотримуватись пропорцій.
Для цього рецепту від Фокуса найкраще взяти великі світлі родзинки без кісточок. Тоді паска вийде дуже смачною.
Найсмачніша паска
Інгредієнти:
Для тесту:
- 500 мл молока;
- 1,3 кг борошна;
- 6 яєць;
- 200 г вершкового масла;
- 250 г цукру;
- 11 г сухих дріжджів;
- ½ ч. л. ваніліну;
- дрібка солі;
- 300 г родзинок без кісточок.
Для глазурі:
- два яєчні білки;
- 100 г цукру.
Розведіть сухі дріжджі в теплому молоці, додайте до них 500 г борошна і поставте опару в тепле місце на пів години.
Жовтки відокремте від білків і розітріть їх із цукром та ваніліном. Білки збийте із сіллю у піну.
В опару введіть жовтки, м'яке вершкове масло, яєчні білки та поступово, помішуючи, всипте борошно, що залишилося. Замісіть тісто і залиште його на годину, щоб підійшло.
Після чого додайте промиті родзинки, перемішайте і зачекайте, поки тісто ще раз підніметься.
Готовим тестом заповніть змащені маслом форми на третину і залиште в такому вигляді на деякий час.
Випікайте паски у розігрітій до 150 градусів духовці до готовності.
Для глазурі збийте білки з цукром до утворення щільної піни. Готові паски вийміть із духовки, остудіть і дістаньте із форм. Зверху прикрасьте глазур'ю, а також мармеладом та посипками.
Також ви можете приготувати смачну паску з кардамоном і ваніллю.