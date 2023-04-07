Великдень 2023. Рецепт найсмачнішої паски з родзинками

Зараз багато рецептів великодньої випічки, але класичний рецепт із родзинками та ванільним ароматом ніщо не перевершить.

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Паска — традиційна пасхальна випічка, яка нагадує про те, як Ісус Христос після воскресіння приймав їжу разом з апостолами. Паска повинна бути ароматною, пишною і смачною. Для його приготування потрібно підібрати якісні продукти та дотримуватись пропорцій.

Для цього рецепту від Фокуса найкраще взяти великі світлі родзинки без кісточок. Тоді паска вийде дуже смачною.

Найсмачніша паска

Інгредієнти:

Для тесту:

500 мл молока;

1,3 кг борошна;

6 яєць;

200 г вершкового масла;

250 г цукру;

11 г сухих дріжджів;

½ ч. л. ваніліну;

дрібка солі;

300 г родзинок без кісточок.

Для глазурі:

два яєчні білки;

100 г цукру.

Розведіть сухі дріжджі в теплому молоці, додайте до них 500 г борошна і поставте опару в тепле місце на пів години.

Жовтки відокремте від білків і розітріть їх із цукром та ваніліном. Білки збийте із сіллю у піну.

В опару введіть жовтки, м'яке вершкове масло, яєчні білки та поступово, помішуючи, всипте борошно, що залишилося. Замісіть тісто і залиште його на годину, щоб підійшло.

Після чого додайте промиті родзинки, перемішайте і зачекайте, поки тісто ще раз підніметься.

Готовим тестом заповніть змащені маслом форми на третину і залиште в такому вигляді на деякий час.

Випікайте паски у розігрітій до 150 градусів духовці до готовності.

Для глазурі збийте білки з цукром до утворення щільної піни. Готові паски вийміть із духовки, остудіть і дістаньте із форм. Зверху прикрасьте глазур'ю, а також мармеладом та посипками.

Також ви можете приготувати смачну паску з кардамоном і ваніллю.