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Їжа

Великдень 2023. Рецепт найсмачнішої паски з родзинками

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Фото: Getty Images | Паски на Великдень

Зараз багато рецептів великодньої випічки, але класичний рецепт із родзинками та ванільним ароматом ніщо не перевершить.

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Паска — традиційна пасхальна випічка, яка нагадує про те, як Ісус Христос після воскресіння приймав їжу разом з апостолами. Паска повинна бути ароматною, пишною і смачною. Для його приготування потрібно підібрати якісні продукти та дотримуватись пропорцій.

Для цього рецепту від Фокуса найкраще взяти великі світлі родзинки без кісточок. Тоді паска вийде дуже смачною.

Найсмачніша паска

Інгредієнти:

Для тесту:

  • 500 мл молока;
  • 1,3 кг борошна;
  • 6 яєць;
  • 200 г вершкового масла;
  • 250 г цукру;
  • 11 г сухих дріжджів;
  • ½ ч. л. ваніліну;
  • дрібка солі;
  • 300 г родзинок без кісточок.

Для глазурі:

  • два яєчні білки;
  • 100 г цукру.

Розведіть сухі дріжджі в теплому молоці, додайте до них 500 г борошна і поставте опару в тепле місце на пів години.

Жовтки відокремте від білків і розітріть їх із цукром та ваніліном. Білки збийте із сіллю у піну.

В опару введіть жовтки, м'яке вершкове масло, яєчні білки та поступово, помішуючи, всипте борошно, що залишилося. Замісіть тісто і залиште його на годину, щоб підійшло.

Після чого додайте промиті родзинки, перемішайте і зачекайте, поки тісто ще раз підніметься.

Готовим тестом заповніть змащені маслом форми на третину і залиште в такому вигляді на деякий час.

Випікайте паски у розігрітій до 150 градусів духовці до готовності.

Для глазурі збийте білки з цукром до утворення щільної піни. Готові паски вийміть із духовки, остудіть і дістаньте із форм. Зверху прикрасьте глазур'ю, а також мармеладом та посипками.

Також ви можете приготувати смачну паску з кардамоном і ваніллю.