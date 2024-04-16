Великдень 2024: рецепт шоколадної паски з начинкою

За своїм смаком і змістом така паска нагадує шоколадний фондан. Це неймовірно смачно та солодко.

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До Великодня залишається дедалі менше часу, а отже, час переглянути свої рецепти і додати до них що-небудь новеньке. Радимо приготувати неймовірно смачну паску з начинкою за рецептом кулінарної блогерки Віки Толокової.

Паска з начинкою

Інгредієнти:

Для опари:

молоко — 150 мл;

свіжі дріжджі — 15 г;

борошно — 200 г;

цукор — 50 г.

Для тіста:

яйця — 2 шт;

жовтки — 2 шт;

цукор — 100 г;

борошно — 350 г;

какао — 60 гр;

м'яке вершкове масло — 200 г.

Для ганаша:

шоколад — 250 г;

вершки (30%-36%) — 200 мл.

Спосіб приготування:

Змішати всі інгредієнти для опари, накрити й залишити на 20-30 хвилин. До опари додати всі інгредієнти (крім борошна), перемішувати, додати просіяне борошно та замісити тісто. Воно може залишатися ще трохи липкуватим, але не потрібно додавати багато борошна, щоб його не забити.

Тісто накрити й залишити на годину.

Тісто обім'яти, розділити на три частини, сформувати паски, викласти їх у форми, дати їм відстоятися 30 хвилин і відправити в розігріту до 170 градусів на 30-35 хвилин.

Поки паски печуться, потрібно приготувати ганаш. Для цього гарячими вершками залити шоколад, помішуючи, розплавити його і відправити в холодильник на 6 годин.

Коли готові паски повністю охолонуть, зрізати з них верхівку, вийняти серединку і залити всередину начинку. Це може бути ганаш або ж карамель із горіхами, наприклад. Повернути на місце "кришечку" і змастити її теж ганашем або шоколадною глазур'ю, прикрасити на свій смак.

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