Великдень 2023. Простий рецепт паски, який завжди виходить

За цим рецептом паска вийде навіть у новачка, який займається випічкою вперше.

Related video

Паска — це традиційний святковий виріб з дріжджового тіста з родзинками, цукатами та глазур'ю. Він символізує воскресіння Христа та радість свята. І, якщо слідувати цьому рецепту від Фокуса, то паска вийде навіть у того, хто раніше ніколи не займався випічкою з дріжджового тіста.

Великодня паска

Інгредієнти:

500 г борошна;

200 мл молока;

100 г вершкового масла;

100 г цукру;

10 г сухих дріжджів;

три яйця;

100 г родзинок;

50 г цукатів;

дрібка солі;

1 ч. л. ванільного цукру.

Для глазурі:

100 г цукрової пудри;

2 ст. л. лимонного соку;

2 ст. л. води.

У невеликій каструлі підігрійте молоко до теплого і розчиніть у ньому дріжджі та одну столову ложку цукру. Залишіть на 10 хвилин, щоб дріжджі підійшли.

У великій мисці змішайте борошно, цукор, що залишився, ванільний цукор і сіль.

В окремій мисці збийте яйця вилкою.

Додайте в миску з борошном дріжджі, яйця та розтоплене масло. Замісіть м'яке та еластичне тісто, при необхідності додаючи трохи борошна чи молока.

Перекладіть тісто на присипану борошном поверхню і добре вимісіть його руками, приблизно 10 хвилин.

Покладіть тісто назад у миску, накрийте її рушником або плівкою і поставте в тепле місце на 1-1,5 години, щоб тісто піднялося вдвічі.

Тим часом застеліть форми для паски пергаментним папером або змастіть маслом і посипте борошном. Підсушіть родзинки та цукати на паперовому рушнику і злегка обваляйте їх у борошні, щоб вони не осідали на дно. Коли тісто підніметься, викладіть його на стіл і злегка помісіть, щоб вийшло зайве повітря. Додай у тісто родзинки та цукати та перемішайте їх рівномірно.

Заповніть тестом форми для паски на третину. І поставте у тепле місце на 30-40 хвилин, щоб тісто піднялося до країв форми.

Розігрійте духовку до 180 градусів, поставте форми з паски в духовку і випікайте 40-50 хвилин, поки вони не стануть золотистими.

Для приготування глазурі змішайте цукрову пудру, сік лимонний і воду в невеликій мисці до однорідної консистенції. Глазур має бути густою, але плинною.

Полийте паску глазур'ю і посипте його за бажанням цукатами, горіхами або кольоровою посипкою.

Також ви можете приготувати класичну сирну паску. На диво смачне пасхальне частування.