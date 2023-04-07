Великдень 2023. Рецепт класичної сирної паски: смачнішої ви не знайдете

Жодна борошняна паска, як би її не приготували, ніколи не зможе на смак зрівнятися з паскою сирною.

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Приготування сирної паски набагато складніше і дорожче, ніж борошняного варіанту, але спробувавши її хоча б раз у житті, ви зрозумієте, що немає нічого кращого за цей десерт на Великдень. Традиційну сирну паску готують із сиру, вершків, вершкового масла, цукру та різних добавок, таких як сухофрукти, цукати або горіхи. Існує багато варіантів приготування сирної пасхи, але Фокус розповість вам один із найпростіших і найсмачніших.

Класична сирна паска

Інгредієнти:

500 г сиру жирністю не менше 9%;

100 г вершкового масла;

100 г цукру чи цукрової пудри;

100 г вершків 33-35%;

50 г родзинок;

50 г цукатів;

50 г горіхів (волоських, мигдальних або будь-яких інших);

ванільний цукор або ванілін до смаку.

Для початку сир потрібно добре розім'яти вилкою або протерти через сито, щоб не було грудочок. Можна також використовувати блендер чи міксер. Вершкове масло потрібно розм'якшити на водяній бані або в мікрохвильовій печі, але не доводити до рідкого стану — масло повинно бути м'яким і пластичним.

Змішайте сир, олію, цукор (або пудру) та ванільний цукор (або ванілін) до однорідної маси. Можна також додати трохи цедри лимона або апельсина для аромату. Вершки потрібно збити в пишну піну міксером або вручну. Потім акуратно додайте їх до сирної маси та перемішайте ложкою.

Родзинки потрібно замочити в гарячій воді на 10 хвилин, а потім віджати та просушити. Цукати потрібно нарізати невеликими шматочками. Горіхи потрібно подрібнити ножем чи блендером. Додайте родзинки, цукати та горіхи до сирної маси та добре перемішайте.

Форму для Великодня (пасічницю) потрібно застелити марлею, складеною в кілька шарів. Краї марлі мають звисати за краї форми. Викладіть сирну масу у форму та утрамбуйте її ложкою або руками. Складіть краї марлі зверху і поставте на сирну паску щось важке, наприклад, банку з водою або книгу. Поставте форму з паскою на тарілку або тацю і приберіть у холодильник на 12 годин або більше.

Перед подачею акуратно переверніть форму з паскою на блюдо і зніміть марлю. Прикрасьте паску на свій смак сухофруктами, цукатами, горіхами або кондитерською посипкою. Смачного!

Крім сирної паски на Великодень ви можете приготувати смачну паску з родзинками.