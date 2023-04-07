Пасха 2023. Рецепт классической творожной пасхи: вкуснее вы не найдете

Ни одна мучная пасха как бы ее не приготовили, никогда не сможет по вкусу сравниться с пасхой творожной.

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Приготовление творожной пасхи гораздо сложнее и дороже, чем мучного варианта, но попробовав ее хотя бы раз в жизни, вы поймете, что нет ничего лучше десерта в пасхальный день. Традиционную творожную пасху готовят из творога, сливок, сливочного масла, сахара и разных добавок, таких как сухофрукты, цукаты или орехи. Существует много вариантов приготовления творожной пасхи, но Фокус расскажет вам один из самых простых и вкусных.

Классическая творожная пасха

Ингредиенты:

500 г творога жирностью не менее 9%;

100 г сливочного масла;

100 г сахара или сахарной пудры;

100 г сливок 33-35%;

50 г изюма;

50 г цукатов;

50 г орехов (грецких, миндальных или любых других);

ванильный сахар или ванилин по вкусу.

Для начала творог нужно хорошо размять вилкой или протереть через сито, чтобы не было комочков. Можно также использовать блендер или миксер. Сливочное масло нужно размягчить на водяной бане или в микроволновке, но не доводить до жидкого состояния — масло должно быть мягким и пластичным.

Смешайте творог, масло, сахар (или пудру) и ванильный сахар (или ванилин) до однородной массы. Можно также добавить немного цедры лимона или апельсина для аромата. Сливки нужно взбить в пышную пену миксером или вручную. Затем аккуратно добавьте их к творожной массе и перемешайте ложкой.

Изюм нужно замочить в горячей воде на 10 минут, а затем отжать и просушить. Цукаты нужно нарезать небольшими кусочками. Орехи нужно измельчить ножом или блендером. Добавьте изюм, цукаты и орехи к творожной массе и хорошо перемешайте.

Форму для пасхи (пасочницу) нужно застелить марлей, сложенной в несколько слоев. Края марли должны свисать за края формы. Выложите творожную массу в форму и утрамбуйте ее ложкой или руками. Сложите края марли сверху и поставьте на творожную пасху что-нибудь тяжелое, например банку с водой или книгу. Поставьте форму с пасхой на тарелку или поднос и уберите в холодильник на 12 часов или больше.

Перед подачей аккуратно переверните форму с пасхой на блюдо и снимите марлю. Украсьте пасху по своему вкусу сухофруктами, цукатами, орехами или кондитерской посыпкой. Приятного аппетита!

Кроме творожной пасхи вы можете приготовить вкуснейший пасхальный кулич с изюмом.