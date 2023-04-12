Пасха 2023. Простой рецепт кулича, который всегда получается

По этому рецепту кулич получится даже у новичка, который занимается выпечкой впервые.

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Пасхальный кулич — это традиционное праздничное изделие из дрожжевого теста с изюмом, цукатами и глазурью. Он символизирует воскресение Христа и радость праздника. И, если следовать этому рецепту от Фокуса, то кулич получится даже у того, кто раньше никогда не занимался выпечкой из дрожжевого теста.

Пасхальный кулич

Ингредиенты:

500 г муки;

200 мл молока;

100 г сливочного масла;

100 г сахара;

10 г сухих дрожжей;

три яйца;

100 г изюма;

50 г цукатов;

щепотка соли;

1 ч. л. ванильного сахара.

Для глазури:

100 г сахарной пудры;

2 ст. л. лимонного сока;

2 ст. л. воды.

В небольшой кастрюле подогрейте молоко до теплого состояния и растворите в нем дрожжи и одну столовую ложку сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи подошли.

В большой миске смешайте муку, оставшийся сахар, ванильный сахар и соль.

В отдельной миске взбейте яйца вилкой или венчиком.

Добавьте в миску с мукой дрожжи, яйца и растопленное масло. Замесите мягкое и эластичное тесто, при необходимости добавляя немного муки или молока.

Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность и хорошо вымесите его руками, приблизительно 10 минут.

Положите тесто обратно в миску, накройте ее полотенцем или пленкой и поставь в теплое место на 1-1,5 часа, чтобы тесто поднялось в два раза.

Тем временем застелите формы для кулича пергаментной бумагой или смажьте ее маслом и посыпьте мукой. Подсушите изюм и цукаты на бумажном полотенце и слегка обваляйте их в муке, чтобы они не оседали на дно. Когда тесто поднимется, выложи его на стол и слегка помесите, чтобы вышел лишний воздух. Добавь в тесто изюм и цукаты и перемешайте их равномерно.

Заполните тестом формы для куличей на треть. И поставьте в теплое место на 30-40 минут, чтобы тесто поднялось до краев формы.

Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте формы с куличами в духовку и выпекайте их 40-50 минут, пока они не станут золотистыми.

Для приготовления глазури смешайте сахарную пудру, лимонный сок и воду в небольшой миске до однородной консистенции. Глазурь должна быть густой, но текучей.

Полейте кулич глазурью и посыпьте его по желанию цукатами, орехами или цветной посыпкой.

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