Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Пасха 2023. Простой рецепт кулича, который всегда получается

Пасхальный кулич, рецепт пасхального кулича, как приготовить пасхальный кулич, простой рецепт пасхальной паски, вкусная паска
Фото: УНИАН | Пасхальный кулич

По этому рецепту кулич получится даже у новичка, который занимается выпечкой впервые.

Related video

Пасхальный кулич — это традиционное праздничное изделие из дрожжевого теста с изюмом, цукатами и глазурью. Он символизирует воскресение Христа и радость праздника. И, если следовать этому рецепту от Фокуса, то кулич получится даже у того, кто раньше никогда не занимался выпечкой из дрожжевого теста.

Пасхальный кулич

Ингредиенты:

  • 500 г муки;
  • 200 мл молока;
  • 100 г сливочного масла;
  • 100 г сахара;
  • 10 г сухих дрожжей;
  • три яйца;
  • 100 г изюма;
  • 50 г цукатов;
  • щепотка соли;
  • 1 ч. л. ванильного сахара.

Для глазури:

  • 100 г сахарной пудры;
  • 2 ст. л. лимонного сока;
  • 2 ст. л. воды.

В небольшой кастрюле подогрейте молоко до теплого состояния и растворите в нем дрожжи и одну столовую ложку сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи подошли.

В большой миске смешайте муку, оставшийся сахар, ванильный сахар и соль.

В отдельной миске взбейте яйца вилкой или венчиком.

Добавьте в миску с мукой дрожжи, яйца и растопленное масло. Замесите мягкое и эластичное тесто, при необходимости добавляя немного муки или молока.

Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность и хорошо вымесите его руками, приблизительно 10 минут.

Положите тесто обратно в миску, накройте ее полотенцем или пленкой и поставь в теплое место на 1-1,5 часа, чтобы тесто поднялось в два раза.

Тем временем застелите формы для кулича пергаментной бумагой или смажьте ее маслом и посыпьте мукой. Подсушите изюм и цукаты на бумажном полотенце и слегка обваляйте их в муке, чтобы они не оседали на дно. Когда тесто поднимется, выложи его на стол и слегка помесите, чтобы вышел лишний воздух. Добавь в тесто изюм и цукаты и перемешайте их равномерно.

Заполните тестом формы для куличей на треть. И поставьте в теплое место на 30-40 минут, чтобы тесто поднялось до краев формы.

Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте формы с куличами в духовку и выпекайте их 40-50 минут, пока они не станут золотистыми.

Для приготовления глазури смешайте сахарную пудру, лимонный сок и воду в небольшой миске до однородной консистенции. Глазурь должна быть густой, но текучей.

Полейте кулич глазурью и посыпьте его по желанию цукатами, орехами или цветной посыпкой.

Также вы можете приготовить классическую творожную пасху. Изумительно вкусное пасхальное угощение.