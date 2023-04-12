Пасха 2023. Простой рецепт кулича, который всегда получается
По этому рецепту кулич получится даже у новичка, который занимается выпечкой впервые.
Пасхальный кулич — это традиционное праздничное изделие из дрожжевого теста с изюмом, цукатами и глазурью. Он символизирует воскресение Христа и радость праздника. И, если следовать этому рецепту от Фокуса, то кулич получится даже у того, кто раньше никогда не занимался выпечкой из дрожжевого теста.
Пасхальный кулич
Ингредиенты:
- 500 г муки;
- 200 мл молока;
- 100 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- 10 г сухих дрожжей;
- три яйца;
- 100 г изюма;
- 50 г цукатов;
- щепотка соли;
- 1 ч. л. ванильного сахара.
Для глазури:
- 100 г сахарной пудры;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- 2 ст. л. воды.
В небольшой кастрюле подогрейте молоко до теплого состояния и растворите в нем дрожжи и одну столовую ложку сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи подошли.
В большой миске смешайте муку, оставшийся сахар, ванильный сахар и соль.
В отдельной миске взбейте яйца вилкой или венчиком.
Добавьте в миску с мукой дрожжи, яйца и растопленное масло. Замесите мягкое и эластичное тесто, при необходимости добавляя немного муки или молока.
Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность и хорошо вымесите его руками, приблизительно 10 минут.
Положите тесто обратно в миску, накройте ее полотенцем или пленкой и поставь в теплое место на 1-1,5 часа, чтобы тесто поднялось в два раза.
Тем временем застелите формы для кулича пергаментной бумагой или смажьте ее маслом и посыпьте мукой. Подсушите изюм и цукаты на бумажном полотенце и слегка обваляйте их в муке, чтобы они не оседали на дно. Когда тесто поднимется, выложи его на стол и слегка помесите, чтобы вышел лишний воздух. Добавь в тесто изюм и цукаты и перемешайте их равномерно.
Заполните тестом формы для куличей на треть. И поставьте в теплое место на 30-40 минут, чтобы тесто поднялось до краев формы.
Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте формы с куличами в духовку и выпекайте их 40-50 минут, пока они не станут золотистыми.
Для приготовления глазури смешайте сахарную пудру, лимонный сок и воду в небольшой миске до однородной консистенции. Глазурь должна быть густой, но текучей.
Полейте кулич глазурью и посыпьте его по желанию цукатами, орехами или цветной посыпкой.
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