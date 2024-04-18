Популярна випічка з трьох інгредієнтів: як приготувати хліб-хмаринку

Це цікавий рецепт, який став популярним в соцмережах. І він готується дуже просто.

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Новий хліб, рецепт якої став вірусним у соцмережах, не вимагає днів копіткого догляду за закваскою з борошна та води. І готувати його дуже просто. "Хмарний" хліб більше схожий на щось середнє між бісквітом і безе, адже він солодкий, а головним інгредієнтом є яєчний білок.

Хмарний хліб не тільки легкий у приготуванні, а й дуже смачний і гарний за рахунок харчових барвників, які в нього додають.

Кулінари навіть вигадують свої власні варіації основного рецепту, додаючи ароматичні екстракти, крихти печива та горіхи.

Хліб-хмаринка

Інгредієнти:

три яйця;

30 г білого цукру;

10 г кукурудзяного крохмалю;

харчові барвники (за бажанням).

Розігрійте духовку до 150 градусів. Почніть збивати яєчні білки у великій мисці – вінчиком, або міксером. Продовжуйте збивати, поступово додаючи цукор, поки він не розчиниться повністю.

Додайте кукурудзяний крохмаль невеликими порціями. І якщо використовуєте харчовий барвник – додайте його зараз.

Збивайте, поки суміш не утворить жорсткі, глянцеві піки. Потім перекиньте суміш на деко, застелене папером для випічки, та за допомогою ножа сформуйте її у округлу форму.

Випікайте хмарний хлібець в розігрітій духовці 25 хвилин, поки зовнішня сторона не стане світло-коричневою.

Залиште охолоджуватися перед подачею до стіл.

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