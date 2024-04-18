Популярна випічка з трьох інгредієнтів: як приготувати хліб-хмаринку
Це цікавий рецепт, який став популярним в соцмережах. І він готується дуже просто.
Новий хліб, рецепт якої став вірусним у соцмережах, не вимагає днів копіткого догляду за закваскою з борошна та води. І готувати його дуже просто. "Хмарний" хліб більше схожий на щось середнє між бісквітом і безе, адже він солодкий, а головним інгредієнтом є яєчний білок.
Хмарний хліб не тільки легкий у приготуванні, а й дуже смачний і гарний за рахунок харчових барвників, які в нього додають.
Кулінари навіть вигадують свої власні варіації основного рецепту, додаючи ароматичні екстракти, крихти печива та горіхи.
Хліб-хмаринка
Інгредієнти:
- три яйця;
- 30 г білого цукру;
- 10 г кукурудзяного крохмалю;
- харчові барвники (за бажанням).
Розігрійте духовку до 150 градусів. Почніть збивати яєчні білки у великій мисці – вінчиком, або міксером. Продовжуйте збивати, поступово додаючи цукор, поки він не розчиниться повністю.
Додайте кукурудзяний крохмаль невеликими порціями. І якщо використовуєте харчовий барвник – додайте його зараз.
Збивайте, поки суміш не утворить жорсткі, глянцеві піки. Потім перекиньте суміш на деко, застелене папером для випічки, та за допомогою ножа сформуйте її у округлу форму.
Випікайте хмарний хлібець в розігрітій духовці 25 хвилин, поки зовнішня сторона не стане світло-коричневою.
Залиште охолоджуватися перед подачею до стіл.
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