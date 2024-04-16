Цікавий спосіб приготувати відомий торт Панчо: на цей раз без випічки

Торт Панчо – це досить новий рецепт. Його вигадали не так давно.

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Торт Панчо – це оригінальний та нескладний у виконанні десерт для вашого домашнього чаювання чи свята. Цікаво, що рецепт з'явився, коли людям стали доступні консервовані ананаси, а це сталось не так давно. Цей торт можна приготувати і без випічки.

Торт Панчо без випічки

Інгредієнти:

бісквіт готовий – 1 упаковка.

сметана 25% – 1 кг;

цукор – 7 ст. л.;

ананас консервований – 1 банка;

горіхи волоські – 50 г;

шоколад темний – 50 г.

Підготуйте потрібні продукти за списком. Для швидкого приготування використовуємо готовий магазинний бісквіт. Виливаємо сметану в глибоку миску і починаємо збивати її міксером, поступово всипаємо цукор. На це піде приблизно 5 хвилин.

Бісквітні коржі нарізаємо невеликими кубиками. Нарізаємо кубиками і консервовані ананаси. Очищаємо волоські горіхи, подрібнюємо їх у будь-який зручний спосіб. Можна навіть покласти іх у пакет, закрити та побити скалкою.

Частину сметанного крему виливаємо в окрему глибоку миску. Сюди ж занурюємо кубики бісквіта і добре їх просочуємо.

Починаємо формувати торт на тарілці. Першим шаром викладаємо просочені кубики бісквіта. Закриваємо їх частиною ананасів та подрібненими горіхами.

Повторюємо шари, доки не закінчаться всі інгредієнти. Поливаємо отриману заготівлю сметанним кремом з усіх боків.

У мікрохвильовій печі або на водяній бані розтоплюємо шоколад. Поливаємо їм готовий торт.

Торт Панчо без випічки готовий. Ставте його в холодильник на кілька годин, а потім діліть на порційні шматочки та смакуйте.

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