Интересный способ приготовить известный торт Панчо: на этот раз без выпечки

Торт Панчо — это достаточно новый рецепт. Его придумали не так давно.

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Торт Панчо — это оригинальный и несложный в исполнении десерт для вашего домашнего чаепития или праздника. Интересно, что рецепт появился, когда людям стали доступны консервированные ананасы, а это произошло не так давно. Этот торт можно приготовить и без выпечки.

Торт Панчо без выпечки

Ингредиенты:

бисквит готовый — 1 упаковка.

сметана 25% — 1 кг;

сахар — 7 ст. л;

ананас консервированный — 1 банка;

орехи грецкие — 50 г;

шоколад темный — 50 г.

Подготовьте нужные продукты по списку. Для быстрого приготовления используем готовый магазинный бисквит. Выливаем сметану в глубокую миску и начинаем взбивать ее миксером, постепенно всыпаем сахар. На это уйдет примерно 5 минут.

Бисквитные коржи нарезаем небольшими кубиками. Нарезаем кубиками и консервированные ананасы. Очищаем грецкие орехи, измельчаем их любым удобным способом. Можно даже положить их в пакет, закрыть и побить скалкой.

Часть сметанного крема выливаем в отдельную глубокую миску. Сюда же погружаем кубики бисквита и хорошо их пропитываем.

Начинаем формировать торт на тарелке. Первым слоем выкладываем пропитанные кубики бисквита. Закрываем их частью ананасов и измельченными орехами.

Повторяем слои, пока не закончатся все ингредиенты. Поливаем полученную заготовку сметанным кремом со всех сторон.

В микроволновой печи или на водяной бане растапливаем шоколад. Поливаем им готовый торт.

Торт Панчо без выпечки готов. Ставьте его в холодильник на несколько часов, а затем делите на порционные кусочки и смакуйте.

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