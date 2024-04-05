"Невидимый" яблочный пирог готовится почти без сахара и муки: рецепт нежнейшего десерта

Это итальянский рецепт пирога. И он выходит очень вкусным и не слишком калорийным, потому что сахара в нем мало.

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"Невидимый" яблочный итальянский пирог готовится на молоке, почти без сахара и без муки. Интересно, но также этот пирог называют французским, хотя придумали его сестры-итальянки Симили. А популярным он стал после того, как его приготовил блогер из Франции. Рцептом поделились на сайте Chef Black Pepper.

"Невидимый" яблочный пирог

Ингредиенты:

1 кг яблок;

2 яйца;

50 г сахара;

20 г сливочного масла;

100 мл молока;

70 г муки;

1 ч л разрыхлителя;

1/2 ч л корицы и щепотка соли.

Яйца разбейте в большую миску, взбейте с сахаром до белой пены. Растопите сливочное масло, постепенно добавьте к остальным ингредиентам и продолжайте взбивать. Постепенно добавьте молоко и снова взбейте. Добавьте щепотку соли и разрыхлитель. Просейте муку в тесто вместе с корицей и хорошо размешайте.

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте на тонкие ломтики ножом или мандолиной.

Положите яблоки в миску с тестом и аккуратно перемешайте.

Теста будет очень мало, практически это будут ломтики яблок и чуть-чуть теста, поэтому пирог и называют невидимым.

Форму (18 х 24см, или 20-22 см диаметром) смажьте сливочным маслом, посыпьте мукой и стряхните лишнее.

Выложите тесто с яблоками в форму. И запекайте 40 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Дайте полностью остыть и посыпьте сахарной пудрой. Пирог готов.

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