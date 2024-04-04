Блинный торт с ягодным джемом: готовим очень красивый и вкусный десерт

При подаче торт украсьте листьями мяты, а розочки на нем полейте сиропом.

Related video

В последнее время все большую популярность приобретают тортики из блинов. Они не требуют выпекания в духовке, их легко украсить, а начинка придаст блинчикам насыщенный и яркий вкус. Своим рецептом такого торта, вкусного и очень красивого, поделилась кулинарный блогер Виктория.

Блинный торт с ягодным джемом

Ингредиенты (приблизительно на 15 блинов):

молоко – 600 мл;

мука – 280 гр;

сливочное масло – 50 гр;

яйца – 4 шт;

сахар – 2 ст. л + ваниль;

соль – щепотка;

краситель по желанию;

джем из лесных ягод – 300 гр.

Для крема:

сливки 30% – 200 мл;

сливочный сыр – 300 гр;

сахарная пудра – 70 гр.

Способ приготовления:

Соединить все ингредиенты для блинчиков, взбить миксером и пожарить их на сковородке с обеих сторон до готовности. Должно получится около 15 блинчиков.

Четыре блина оставить целыми, а остальные обрезать с помощью разъемной формы, в которой будете собирать торт.

Для крема очень холодные сливки взбить до стойкой пышной массы, добавить сливочный сыр, сахарную пудру и еще раз взбить.

Взять разъемную форму и выложить по краям целые блины, как показано на видео. Внутрь положить один обрезанный блин, смазать кремом и джемом, сверху положить новый блин, снова смазать, и так делать до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем должен быть блинчик.

Краями больших блинов закрыть сверху торт, хорошо прижать их.

Из оставшихся обрезков скрутить розочки и выложить их на тортик, как показано в видеорецепте.

Отправить готовый торт на 2-3 часа в холодильник. Вынув торт из формы, можно его дополнительно украсить веточками мяты.

Читайте также:

Ажурные блины на дрожжах: пошаговый рецепт

Блины на томатном соке: рецепт оригинально и яркого блюда

Невероятно вкусные блинчики с творогом и апельсиновым соусом: пошаговый рецепт