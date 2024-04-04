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Еда

Блинный торт с ягодным джемом: готовим очень красивый и вкусный десерт

торт из блинов
Фото: instagram.com/viktoria__cooking

При подаче торт украсьте листьями мяты, а розочки на нем полейте сиропом.

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В последнее время все большую популярность приобретают тортики из блинов. Они не требуют выпекания в духовке, их легко украсить, а начинка придаст блинчикам насыщенный и яркий вкус. Своим рецептом такого торта, вкусного и очень красивого, поделилась кулинарный блогер Виктория.

Блинный торт с ягодным джемом

Ингредиенты (приблизительно на 15 блинов):

  • молоко – 600 мл;
  • мука – 280 гр;
  • сливочное масло – 50 гр;
  • яйца – 4 шт;
  • сахар – 2 ст. л + ваниль;
  • соль – щепотка;
  • краситель по желанию;
  • джем из лесных ягод – 300 гр.

Для крема:

  • сливки 30% – 200 мл;
  • сливочный сыр – 300 гр;
  • сахарная пудра – 70 гр.

Способ приготовления:

Соединить все ингредиенты для блинчиков, взбить миксером и пожарить их на сковородке с обеих сторон до готовности. Должно получится около 15 блинчиков.

Четыре блина оставить целыми, а остальные обрезать с помощью разъемной формы, в которой будете собирать торт.

Для крема очень холодные сливки взбить до стойкой пышной массы, добавить сливочный сыр, сахарную пудру и еще раз взбить.

Взять разъемную форму и выложить по краям целые блины, как показано на видео. Внутрь положить один обрезанный блин, смазать кремом и джемом, сверху положить новый блин, снова смазать, и так делать до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем должен быть блинчик.

Краями больших блинов закрыть сверху торт, хорошо прижать их.

Из оставшихся обрезков скрутить розочки и выложить их на тортик, как показано в видеорецепте.

Отправить готовый торт на 2-3 часа в холодильник. Вынув торт из формы, можно его дополнительно украсить веточками мяты.

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